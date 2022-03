Borrell. Dentro de duas semanas estará definido um vencedor na Ucrânia

“Nas próximas duas semanas, as armas irão decidir para que lado cai a vitória, temos que continuar a apoiar a Ucrânia com armamento e equipamento militar”, disse o chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell.

O chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, estimou hoje que dentro de duas semanas estará definido um vencedor da guerra lançada pela Rússia contra a Ucrânia, apelando à continuação da entrega de armas a Kiev.

“Nas próximas duas semanas, as armas irão decidir para que lado cai a vitória, temos que continuar a apoiar a Ucrânia com armamento e equipamento militar”, disse Borrell, à entrada para uma reunião do Conselho Europeu, em Bruxelas.

“Isto é o que importa fazer: garantir que o material vá e que as pessoas o possam utilizar”, acrescentou.

O Alto Responsável para a Política Externa e de Segurança da UE considerou ainda, no dia em que se assinala um mês de invasão russa, que “do ponto de vista militar, é um enorme falhanço para a Rússia”.

“Como não conseguem conquistar as cidades, bombardeiam-nas, matando inocentes e destruindo tudo”, disse, salientando: “os ucranianos estão a ripostar, estamos a apoiá-los com armamento e, certamente, o resultado da guerra não está a ser o que o Kremlin esperava”.

Borrell adiantou esperar que o Conselho Europeu, no qual Portugal está representado pelo primeiro-ministro, António Costa, “forneça orientações sobre como continuar a aumentar as sanções [à Rússia] - sanções pessoais e sanções setoriais”.

