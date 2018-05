Ministro britânico assina artigo de opinião no New York Times em que pede a Donald Trump para manter os EUA no acordo.

Boris Johnson: "Só o Irão ganharia com o fim do acordo nuclear"

Ministro britânico assina artigo de opinião no New York Times em que pede a Donald Trump para manter os EUA no acordo.

O ministro britânico dos Negócios Estrangeiros, Boris Johnson, pediu a Donald Trump que mantenha os Estados Unidos no acordo nuclear com o Irão. Uma decisão sobre o assunto será anunciada no próximo sábado e Hassan Rouhani, presidente iraniano, já avisou os EUA de que "vão arrepender-se" caso abandonem o acordo.



Antes da visita de hoje a solo norte-americano, Johnson assinou um artigo de opinião no New York Times no qual faz apelo a Trump para que não retire o país do documento. "Só o Irão ganharia com essa retirada", escreve o ministro.



"De todas as opções que temos para garantir que o Irão não tem uma arma nuclear, esta é a que oferece menos desvantagens", opina.



Rubricado em 2015 por EUA, Irão, China, Rússia, França, Alemanha e Reino Unido, o acordo estabelece limitações do programa nuclear, tendo como contrapartida a suspensão das sanções económicas.



