Boris Johnson pede unidade ao Parlamento para materializar a saída da UE

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, pediu hoje unidade ao Parlamento para materializar o ‘Brexit’, ao abrir o debate sobre o projeto de lei que permitirá a retirada do Reino Unido da União Europeia (UE).

"Chegou a hora de todos nos reunirmos e escrevermos um novo capítulo na história desta nação", afirmou Boris Johnson esta sexta-feira perante a composição parlamentar que saiu das últimas eleições e que abre caminho à ratificação na Câmara dos Comuns do Acordo de Saída da União Europeia, conhecido como Brexit.

Depois dos obstáculos parlamentares dos últimos meses, o documento será votado pela primeira vez a meio da tarde desta sexta-feira sem que se preveja qualquer tipo de impasse depois de os conservadores terem conquistado uma maioria esmagadora de 366 deputados. O objetivo é preparar o início da saída do Reino Unido da UE já a 31 de janeiro, data oficialmente estabelecida para o Brexit.

A votação de hoje está prevista para cerca das 14:30 (15:30 no Luxemburgo) e implicou a autorização pelo presidente da câmara baixa do Parlamento, Lindsay Hoyle, para uma sessão extraordinária numa sexta-feira, após a qual o parlamento encerra para férias.

O diploma terá de ser depois debatido e votado na especialidade em janeiro, sendo improvável que o Partido Conservador deixe passar quaisquer emendas da oposição, e debatido na Câmara dos Lordes para ser promulgado “o mais rápido possível”, permitindo que o Reino Unido possa sair da UE dentro do prazo de 31 de janeiro. Oara a ratificação ficar completa, o acordo terá de ser também aprovado pelo Parlamento Europeu.

A redação da proposta de lei foi alterada desde outubro, tendo sido introduzida a proibição de prolongar o período de implementação para além de 31 de dezembro de 2020. De acordo com o El País, comentava-se tanto em Bruxelas como em Londres a possibilidade de Boris Johnson aproveitar a maioria para poder prolongar a saída por mais um ou dois anos para ganhar tempo e negociar um acordo político e comercial mais favorável mas o primeiro-ministro britânico quis enviar uma mensagem de confiança aos eleitores garantindo que vai concluir o processo o mais rapidamente possível.

Foram removidas garantias sobre direitos laborais e legislação ambiental, mas o governo assumiu o “compromisso de continuar com os mais altos níveis de direitos dos trabalhadores, normas ambientais e proteção ao consumidor” em legislação à parte. Esta era uma forma de garantir que os direitos dos trabalhadores britânicos permanecessem em pé de igualdade com os do resto da UE. "Trata-se de dar a cada assunto o veículo legislativo de que necessita", disse o ministro para o Brexit, Steven Barclay, no TalkRadio. "Já anunciamos outras leis no Discurso da Rainha que incluem os direitos laborais. E muitas vezes o Reino Unido foi mais longe na sua proteção do que a própria UE", afirmou Barclay.



Com Lusa

