O primeiro ministro britânico deu ao filho o mesmo nome dos profissionais que o trataram, contando que devido ao seu estado grave já tinham preparado o anúncio da sua morte.

Mundo 3 min.

Boris Johnson. Nome do filho é homenagem aos médicos que o salvaram

Paula SANTOS FERREIRA O primeiro ministro britânico deu ao filho o mesmo nome dos profissionais que o trataram, contando que devido ao seu estado grave já tinham preparado o anúncio da sua morte.

Wilfred Lawrie Nicholas Johnson. "Wilfred como avô de Boris, Lawrie como meu avô, Nicholas como Dr. Nick Price e Dr. Nick Hart, os dois médicos que salvaram a vida de Boris no mês passado". É este o nome do filho de Boris Johnson nascido quarta-feira, explicado pela sua noiva Carrie Symonds, 32 anos, na sua página do Instagram, segundo a imprensa britânica.

O bebé que é o primeiro filho de Carrie mas o sexto do primeiro-ministro inglês nasceu dois dias depois de Boris Johnson, de 55 anos, ter regressado ao trabalho, após umas semanas difíceis de hospitalização e recuperação da infeção pelo novo coronavírus.

AFP

"Não podia estar mais feliz", acrescentou Carrie Symonds, na mensagem do instagram sobre o nascimento do filho e agradecendo à maternidade do hospital londrino onde ela deu à luz. Boris Johnson tem quatro filhos com a sua segunda mulher, de quem se divorciou. O quinto-filho nasceu numa união extraconjugal.

Anúncio de morte planeado

Na fase mais complicada do internamento de Boris Johnson, Nick Price e Nick Hart, os mesmos médicos que tratam o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, e agora são homenageados tinham-se preparado para anunciar a sua morte após a sua admissão na unidade de cuidados intensivos. A revelação foi feita pelo próprio primeiro-ministro numa entrevista ao tablóide The Sun. "Foi um momento muito difícil, não vou negá-lo", confessou Boris Johnson ao jornal, onde fala, pela primeira vez em detalhe, sobre a sua doença.

Nasceu o filho de Boris Johnson O filho do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e da namorada, Carrie Symonds, nasceu esta quarta-feira.

"Eles tinham uma estratégia para o fazer num cenário como a morte de Estaline", contou. "Eu não estava num estado particularmente brilhante e sabia que havia planos de contingência em vigor. Os médicos tinham todo o tipo de preparativos para o que fazer se as coisas corressem mal", acrescentou Boris Johnson.

AFP

Boris esteve em estado grave

O governante anunciou a 27 de março que tinha contraído Covid-19, dizendo que só tinha sintomas leves. Foi pelo seu próprio pé ao hospital St. Thomas, em Londres, a 5 de Abril para fazer exames como medida de precaução, mas no prazo de 24 horas foi transferido para a unidade de cuidados intensivos.

O líder do Partido Conservador passou três dias a oxigénio, e quando recebeu alta hospitalar, a 12 de abril, declarou que a sua luta contra o vírus "poderia ter ido para um lado ou para o outro". Na entrevista ao The Sun afirmou que em momento algum pensou que iria morrer, mas estava muito frustado por não estar a melhorar. Boris Johnson contou que tomou consciência da gravidade do seu estado quando os médicos planeavam entubá-lo e colocá-lo num ventilador, tendo até ao momento estado “em negação” sobre o seu verdadeiro estado de saúde. “Olhando para trás, os médicos tiveram toda a razão em forçar-me ao internamento.

Segundo país europeu com mais mortes

Depois do mau momento, a recuperação foi "uma coisa extraordinária", disse. Por ter sido uma das vítimas da covid-19, o líder britânico declarou que a sua experiência o torna mais determinado em combater a pandemia.

AFP

As autoridades anunciaram no sábado, que mais 621 pessoas tinham morrido em 24 horas, no Reino Unido, elevando o total para 28 131, números que colocam este país em segundo lugar da tabela com mais óbitos, apenas atrás da Itália. O Primeiro-Ministro tenciona anunciar esta semana a estratégia para a flexibilização das restrições em vigor desde o final de março.

Com AFP

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.