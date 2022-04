O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou hoje que as mortes de civis em Bucha e em outros lugares da Ucrânia, atribuídas ao exército russo, "não parecem estar longe de um genocídio".

Guerra na Ucrânia

Boris Johnson. Mortes em Bucha "não parecem estar longe de um genocídio"

Lusa O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou hoje que as mortes de civis em Bucha e em outros lugares da Ucrânia, atribuídas ao exército russo, "não parecem estar longe de um genocídio".

"Quando olhamos para o que está a acontecer em Bucha, as revelações sobre o que [o presidente russo Vladimir] Putin fez na Ucrânia, não parece estar longe de um genocídio na minha opinião", afirmou o líder conservador durante uma visita nos arredores de Londres.

O Governo britânico geralmente evita usar o termo "genocídio", alegando que cabe aos tribunais decidir sobre a qualificação.

"Não tenho dúvidas de que a comunidade internacional, o Reino Unido na linha da frente, voltará a atuar em concertação para impor mais sanções e penalidades ao regime de Vladimir Putin", acrescentou.

Após vários conjuntos de medidas como resposta à invasão da Ucrânia por Moscovo, espera-se que os Estados Unidos adotem hoje, em coordenação com a União Europeia e o G7, novas sanções contra a Rússia.

Essas novas medidas seguem-se à indignação expressa pelos líderes ocidentais após a descoberta no fim de semana de centenas de corpos com roupas civis em Bucha, a noroeste de Kiev, após a retirada das tropas russas. Moscovo rejeitou qualquer responsabilidade e disse tratar-se de uma encenação.

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse na segunda-feira que queria um "julgamento por crimes de guerra", mas disse que não era um "genocídio".

A Convenção das Nações Unidas para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio descreve o genocídio como um "crime cometido com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso".

