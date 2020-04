Internado nos cuidados intensivos, o primeiro-ministro britânico está "clinicamente estável" e a "responder ao tratamento".

Boris Johnson "está a melhorar"

Internado nos cuidados intensivos, o primeiro-ministro britânico está "clinicamente estável" e a "responder ao tratamento".

Há três dias numa unidade de cuidados intensivos, Boris Johnson "está a melhorar", de acordo com o relato do ministro das finanças britânico, Rishi Sunak.

"O primeiro-ministro continua nos cuidados intensivos onde o seu estado está a melhorar. Também posso dizer que ele está sentado na cama e a colaborar positivamente com a equipa clínica", garantido, afastando a agravamento do estado de saúdo do líder do governo.



Infetado pelo novo coronavíorus, Johnson deu entrada na unidade do hospital St. Thomas, na capital britânica, na segunda-feira, "por precaução". Sem nenhum sinal de pneumonia, respira sem qualquer assistência.

Diagnosticado a 27 de março, manteve-se até então em isolamento na residência oficial em Downing Street.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.