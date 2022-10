Antigo primeiro-ministro deixa caminho aberto para o favorito Rishi Sunak.

Boris Johnson afirma que não será candidato a primeiro-ministro

Antigo primeiro-ministro deixa caminho aberto para o favorito Rishi Sunak.

O antigo primeiro-ministro Boris Johnson indicou no domingo que não será candidato à sucessão de Liz Truss, deixando o caminho para o favorito Rishi Sunak.

Johnson alega que tinha o apoio de 102 colegas deputados, suficiente para se qualificar, mas que conclui que "não se pode governar eficazmente se não se tiver um partido unido no Parlamento".

Nos últimos dias a imprensa britânica especulou sobre um possível regresso de Johnson à política ativa, que o antigo líder descartou, assumindo no entanto, a candidatura do ministro da Economia, Jacob Rees-Mogg. "É evidente que ele vai candidatar-se", disse Johnson no domingo à BBC.

"Profunda crise económica"

No domingo, o antigo ministro das Finanças, Rishi Sunak, confirmou a candidatura à liderança do Partido Conservador, para substituir Liz Truss como chefe do Governo do Reino Unido.



Sunak anunciou a candidatura no Twitter, afirmando que o objetivo é ultrapassar a "profunda crise económica" que afeta o Reino Unido e unir o partido.

"A escolha que o nosso partido fizer agora decidirá se a próxima geração de britânicos terá mais oportunidades do que a última. É por isso que estou a concorrer para ser o vosso próximo primeiro-ministro e líder do Partido Conservador", escreveu.

Sucessor pode ser conhecido esta segunda-feira

O sucessor de Liz Truss como primeiro-ministro britânico poderá ser conhecido esta segunda-feira se só se qualificar um candidato à liderança do Partido Conservador, sendo Rishi Sunak o mais bem posicionado.



Com a desistência de Boris Johnson, Sunak é o favorito tendo em conta o número de apoios públicos declarados.

A outra candidata, a líder da Câmara dos Comuns [um cargo no governo equivalente a ministra dos assuntos parlamentares], Penny Mordaunt, disse que estava confiante de que conseguiria reunir o apoio de 100 colegas deputados do Partido Conservador.

O prazo para a formalização das candidaturas fecha esta segunda-feira às 14 horas.

Para ser elegível, é preciso que os candidatos tenham o apoio de 100 entre os 357 membros do grupo parlamentar dos tories (conservadores).

