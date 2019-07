Boris Johnson traçou uma carreira política pensada que deixa antever que a excentricidade pode ser, em parte, uma estratégia para ganhar a atenção da imprensa e dos eleitores. O novo primeiro-ministro britânico representa a ala mais dura pró-Brexit dos conservadores.

Boris Johnson, a polémica como ferramenta política

Apesar de ser conhecido pela sua excentricidade, Boris Johnson concluiu o curso de Estudos Clássicos em Oxford, uma das mais prestigiadas universidades britânicas onde foi presidente da Associação de Estudantes. O pai, Stanley Johnson, foi deputado conservador, trabalhou para o Banco Mundial, para a Comissão Europeia e, ao contrário do filho, é um fervoroso defensor da União Europeia.

Enfant terrible de cabelo revolto, Boris seduziu os conservadores com o seu estilo burlão e transgressor com uma retórica fortemente ancorada no Brexit a qualquer custo. É uma imagem artificial que construiu de si próprio para chegar ao topo da política no Reino Unido. Curiosamente, o nacionalista britânico que diz defender a identidade do seu país nasceu em Nova Iorque e passou boa parte da sua infância no centro da União Europeia, em Bruxelas.

Alexander Boris de Pfeffel Johnson gosta de ser conhecido como “just Boris”. Foi precisamente este o título que a sua biógrafa deu a um livro sobre a vida do ex-autarca de Londres. Sonia Purnell, ex-colega na redação do Daily Telegraph, em Bruxelas, conta que Boris conseguiu o seu posto de correspondente no princípio da década de 90 graças a uma boa rede de contactos depois de ter sido despedido do The Times por inventar uma citação num artigo que atribuiu ao seu padrinho, um académico de Oxford. De acordo com a escritora outros jornalistas da época, Boris era desorganizado e aborrecia-se facilmente quando se deparava com temas complexos mas o talento que lhe faltava enquanto jornalista sobrava-lhe na capacidade de fazer rir.

Não deixou de usar o sentido de humor como arma política. O seu perfil - primeiro como jornalista, depois deputado, presidente da Câmara Municipal de Londres e ministro dos Negócios Estrangeiros - não deixou nunca de ser alimentado por ácidas polémicas. Mais recentemente, Johnson assumiu um papel destacado na campanha a favor do Brexit e prometeu, se fosse nomeado primeiro-ministro, que tiraria o Reino Unido da União Europeia até 31 de outubro, com ou sem acordo. O irmão, Jo Johnson, também deputado, votou a favor da permanência na União Europeia e exigiu um novo referendo.

Foi em 2008 que chegou à autarquia londrina arrebatando a câmara aos trabalhistas, repetindo o resultado quatro anos depois. Como autarca tomou algumas decisões que agradaram aos eleitores como a proibição do consumo de álcool nos transportes públicos ou o lançamento da rede pública de aluguer de bicicletas que ainda hoje se conhecem como “Boris bikes”.

Em 2012, esteve à frente dos Jogos Olímpicos de Londres cujo balanço final foi positivo. Decidiu então voltar ao parlamento e foi um dos líderes da campanha pela saída da União Europeia, o que lhe valeu a nomeação, em 2016, para ministro dos Negócios Estrangeiros por Theresa May. Foi duramente criticado por apoiar a afirmação falsa de que o Reino Unido envia semanalmente 435 milhões de dólares à União Europeia. Os críticos sustentam que são dados errados uma vez que não têm em conta os reembolsos daquilo que a União Europeia devolve ou gasta no país.

O excêntrico político de cabelo desalinhado a que muitos não davam crédito chega ao governo britânico como representante da ala mais favorável a um Brexit “duro” e com elogios rasgados de Donald Trump.

