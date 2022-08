Durante anos, Maria Adela Rivera construiu uma identidade falsa e infiltrou-se nos círculos da NATO. Em 2018, o site de jornalismo de investigação Bellingcat chegou demasiado perto e a russa foi chamada de urgência a Moscovo.

Espionagem russa

Bonita, peruana, joalheira e 'socialite'. Afinal, era uma espia russa em Nápoles

Parece uma história do tempo da guerra fria, contada pelo escritor John le Carré. Agora que as relações entre o bloco atlântico e a Rússia estão de novo separadas por uma cortina de ferro, os casos de espiões plantados nos países europeus têm vindo a ser descobertos. Em especial por um órgão de comunicação não tradicional, que usa ferramentas digitais avançadas e pesquisas em bases de dados e uma equipa de colaboradores voluntários entre jornalistas profissionais e amadores para o fact checking e identificação de fontes e locais.

O site que tem andado a encontrar espiões é o Bellingcat, com sede nos Países Baixos e fundado por um blogger inglês, Eliot Higgins, em 2014. O primeiro tema de investigação do Bellingcat foi a guerra na Síria. E os seus interesses são as violações dos direitos humanos e a caça às falsas narrativas através de métodos cibernéticos, de geolocalização e de ciência de dados.



Esta quinta-feira, o Bellingcat publicou a história de Maria Adela Rivera com um título com ressonâncias de le Carré: “Socialite, viúva, joalheira, espia: como uma agente do GRU se insinuou nos círculos da NATO em Itália”. A investigação aos espiões da Rússia no ocidente não é nova, não começou com a invasão da Ucrânia.

A história contada por Christo Grozev, o principal investigador em matérias sobre a Rússia do Bellingcat, começa em 2018 quando em conjunto com outro órgão de investigação jornalística, o The Insider, saiu a notícia de que os nomes de Ruslan Boshirov e Alexander Petrov escondiam na verdade dois espiões da agência militar de espionagem russa, o GRU. Estes dois homens tinham sido responsáveis pelo envenenamento com o agente tóxico Novichok em Salisbury, na Inglaterra, do exilado russo Sergey Skripal e da sua filha Yuia.

Passaportes falsos com números todos seguidos: o erro crasso

Os jornalistas conseguiram descobrir as identidades dos agentes do GRU porque durante quase uma década a agência militar russa fornecia os passaportes aos seus espiões com números consecutivos. E com o acesso a uma base de dados comprada a “hackers” bielorrussos no mercado negro foi possível encontrar os agentes de Salisbury, pesquisando em lotes de números.

No dia a seguir à publicação pelo Bellingcat da identificação dos espiões de Salisbury, – que foi também reproduzida por outros media mundiais – , a 15 de setembro de 2018, a hierarquia do GRU percebeu que o seu esquema pouco inteligente tinha sido desmontado e chamou a Moscovo vários infiltrados. Entre eles, como escreve Christo Grozev, “uma mulher com um nome de ressonância latina comprou um bilhete de Nápoles em Itália, para Moscovo. Durante cerca de uma década, a mulher viajou pelo mundo como uma socialite de origem peruana, criadora de joias. Nessa noite aterrou em Moscovo e desde então, aparentemente, não deixou a Rússia. Usou um passaporte com um dos números que o Bellingcat tinha divulgado no dia anterior – na verdade o seu passaporte tinha apenas um dígito de diferença do passaporte com que o chefe de Boshirov e Petrov [os espiões que tentaram matar Skripal] tinham viajado para Inglaterra apenas seis meses antes”.

Além de desmascarar a forma ciberneticamente pouco sofisticada como os serviços secretos militares russos colocam os seus espiões no mundo, a história do Bellingcat - que desta vez contou com a parceria dos jornais La Reppublica, em Itália, e o Der Spiegel, na Alemanha - mostra como a Federação Russa coloca infiltrados em países do bloco ocidental, muitas vezes conduzindo vidas paralelas durante anos a fio. E não, não é um romance de Le Carré. Mas bem podia. A estes agentes de “longo curso”, o GRU chama o “Programa de Ilegais”. A mulher que a 15 de setembro de 2018 recolheu a Moscovo com um bilhete de ida, dava pelo nome de Maria Adela Kuhfeldt Rivera, apresentando-se como filha de pai alemão, mãe peruana e nascida em Callao, no Peru.

Uma joalharia e um cargo no reputado Lions Club

A construção da persona de Maria Adela inclui um casamento breve em 2012 com um homem com passaporte italiano, mas origens russas e um pai equatoriano. O marido de Adela morreria de pneumonia causada por lúpus, em Moscovo, no ano seguinte, segundo a sua certidão de óbito.

Maria Adela, já tinha viajado por Roma, Malta e Paris antes de assentar em Nápoles. Já viúva, em 2013, cria a sua própria empresa, a Serein SRL, de produção e venda de joalharia de luxo, com loja aberta e começa a desenvolver uma vida social ativa. Mas foi quando se tornou secretária do ramo de Nápoles do grupo internacional da sociedade civil Lions Club, que começou a criar amizades com gente da NATO. E, aparentemente, segundo o Bellingcat, terá mesmo tido uma breve ligação amorosa com um funcionário desta organização militar.

Mas, embora tenha convivido e participado em vários eventos organizados pela NATO, incluindo bailes e jantares de angariação de fundos, e pela marinha norte-americana, não há a certeza se ela alguma vez entrou na sede do Comando da NATO em Nápoles. Mas era convidada para as suas casas e na sua loja entravam clientes americanos.

Dois meses depois de ter sido chamada de urgência a Moscovo, Maria Adela publicou no seu Facebook uma explicação lacrimosa para sua precipitada fuga de Nápoles: “ É a verdade que tenho que finalmente revelar ... o cabelo começa agora a crescer depois da quimio, muito curto mas já existe. Sinto saudades de tudo, mas estou a tentar respirar”.

Abandonada em Moscovo nos Jogos Olímpicos de 1980

O que chamou a atenção dos investigadores do Bellingcat em relação à agente Rivera é que ela viajava com passaporte russo, enquanto normalmente estes ilegais disfarçam qualquer possível ligação com a Rússia. Segundo o Bellingcat, a espia terá submetido papelada para adquirir cidadania do Perú, que foi recusada como fraudulenta. E a decisão do GRU foi de avançar para a implantação da sua agente, mesmo que a sua falsa identidade tivesse pouca cobertura.

Uma das hipóteses é que ela já teria feito contactos promissores. O que contava para explicar a sua identificação legal é que a mãe biológica a teria levado para a União Soviética em 1980 para assistir aos Jogos Olímpicos de Moscovo, mas tinha recebido uma chamada para regressar ao Peru com urgência. E tinha deixado a filha em Moscovo ao cuidado de uma família russa. A mãe nunca voltara para a recuperar e a pequena Adela cresceu numa família moscovita abusiva. Daí o seu desejo de fazer vida e encontrar paz no ocidente.

No seu site, o Bellingcat publica fotografias de Maria Adela em várias ocasiões sociais. Uma mulher jovem e atraente com a qual não seria difícil estabelecer amizade e fazer boa figura nas altas esferas. Identificaram a pessoa detentora do passaporte falso, segundo o Bellingcat, usando as estratégias habituais: procurando correspondências fotográficas de várias bases de dados. A partir daí, e com a ajuda de vários jornalistas europeus, reconstruíram do presente para o passado a história mirabolante de Maria Adela.

Espiões russos: eles andam aí

O caso de Maria Adela não é único nos últimos tempos. Em junho, Viktor Muller Ferreira, detentor de passaporte brasileiro, foi deportado dos Países Baixos sob a acusação de ser um espião russo com o verdadeiro nome de Sergey Vladimirovich Cherkasov. Muller Ferreira, segundo o que se contou, passou uma década a criar a sua identidade, incluindo estudos superiores na Irlanda e nos EUA, e estava a tentar infiltrar-se no Tribunal Penal Internacional, em Haia.

Também Maria Adela Kuhfeldt Rivera desenvolveu várias iniciativas de credibilização, tendo estudado Gemologia em Roma e tendo pedido um passaporte alemão, alegando ter ascendência paterna germânica.

Mas se os serviços secretos russos parecem pouco hábeis a esconder a identidade dos seus infiltrados, também o ocidente parece encarar a sua proteção com algum desleixo. E, apesar de a persona de Maria Adela ter vários pontos fracos, “não há evidência de que a contra-espionagem ocidental ou os serviços de segurança interna da NATO se tenham dado conta da presença de uma espia militar russa estrategicamente perto do comando em Nápoles. Nenhum dos conhecidos da 'Maria Adela' com que falámos foram abordados pela NATO ou pelas autoridades policiais para serem esclarecidos em relação às suas interações com a russa”, escreve o Bellingcat.

