Os dois operacionais do CGDIS estiveram na zona de catástrofe durante cerca de duas semanas.

Mundo 2 min.

Sismo

Bombeiros luxemburgueses completaram missão na Turquia

Os dois operacionais do CGDIS estiveram na zona de catástrofe durante cerca de duas semanas.

(pam) - Após uma missão de 15 dias na Turquia, os dois primeiros socorristas da Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS) que foram enviados para o local do terramoto resultou na morte de mais de 41.000 pessoas - terminaram a sua missão este domingo, 19 de fevereiro.

Turquia. “As pessoas não têm nada. É duro ver isto”, diz bombeiro luxemburguês Elementos da equipa luxemburguesa de intervenção na Turquia descrevem um cenário de absoluta destruição. “Quem não está aqui não consegue imaginar o que se passa”, conta um deles.

Desde as primeiras horas após o devastador terramoto na Turquia e na Síria, a 6 de fevereiro, o Grão-Ducado participou na corrida internacional para fornecer ajuda financeira, material e humana às vítimas. "A 7 e 9 de fevereiro de 2023, o Estado luxemburguês enviou dois membros do grupo de intervenção encarregue de missões humanitárias (Humanitarian Intervention Team, HIT) da Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS) para a Turquia", recorda a CGDIS.

O primeiro é especialista em tecnologias de informação e comunicação e "criou a primeira plataforma móvel de telecomunicações por satélite 'emergency.lu', tendo sido enviado para apoiar o restabelecimento dos serviços de telecomunicações na região". O segundo operacional é perito em logística.

A Turquia decidiu no domingo pôr fim às operações de busca e salvamento, 14 dias após o forte sismo, exceto nas províncias mais afetadas de Kahramanmaras e Hatay.



Peritos foram substituídos no terreno

"Ambos tinham sido enviados em missão no âmbito da rede IHP (International Humanitarian Partnership), da qual a CGDIS é membro, para apoiar a equipa de resposta de emergência do sistema de Avaliação e Coordenação de Catástrofes das Nações Unidas (UNDAC, na sigla em inglês)", sublinha o comunicado conjunto do Ministério do Interior e da CGDIS.

Após duas semanas no terreno, os dois operacionais foram agora substituídos. "Proceder desta forma permite, por um lado, assegurar que a Turquia continua a receber a assistência necessária, tendo em conta a gravidade e a urgência da situação que enfrenta, e, por outro lado, preservar a saúde física e psicológica dos peritos enviados."

Exército luxemburguês está a participar em missões de socorro na Turquia O avião militar A400M já realizou quatro missões de socorro na Turquia desde que o sismo reduziu a escombros parte do país.

Recorde-se que, a 12 de fevereiro, um terceiro socorrista luxemburguês, também membro da Humanitarian Intervention Team, foi enviado para a Turquia.

"O Estado luxemburguês continua a empenhar-se e a apoiar a solidariedade europeia, como parte da ajuda internacional prestada às vítimas da zona da catástrofe na Turquia", conclui o comunicado de imprensa.

(Artigo originalmente publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.