Guerra na Ucrânia

Bombardeamentos em Kharkiv fazem seis mortes e 15 feridos

Nesta quinta-feira, 24, pelo menos seis civis foram mortos e 15 ficaram feridos num bombardeamento russo em Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, disse o governador regional, Oleg Syniegoubov, na rede social Telegram.

Os bombardeamentos, executados com "armas de longo alcance", atingiram um posto dos correios perto de um local onde residentes recebiam ajuda humanitária, disse, denunciando um novo "crime por parte dos ocupantes russos".

Kharkiv, a segunda maior cidade do país com uma população de quase 1,5 milhões de habitantes antes da guerra, está situada a cerca de 40 quilómetros da fronteira com a Rússia.

Desde o início da invasão, a cidade tem sido arrasada por bombardeiros russos que destruíram quase mil edifícios, na sua maioria residenciais, disse esta semana o presidente da câmara, Igor Terekhov.

Também esta quinta-feira, pelo menos quatro pessoas morreram, incluindo duas crianças, e outras seis ficaram feridas após um bombardeamento russo na cidade de Roubijné, perto de Lugansk, no leste da Ucrânia, disse o governador da região, Sergei Gaidai.

