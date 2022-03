Deputado ucraniano avançou esta quinta-feira que o bombardeamento do teatro da cidade não causou vítimas. Apesar disso, as autoridades ucranianas avançam que 80% dos edifícios da cidade estão destruídos.

Guerra na Ucrânia

Bombardeamento no teatro de Mariupol não causou vítimas mas 80% dos edifícios da cidade foram arrasados

Ana TOMÁS Deputado ucraniano avançou esta quinta-feira que o bombardeamento do teatro da cidade não causou vítimas. Apesar disso, as autoridades ucranianas avançam que 80% dos edifícios da cidade estão destruídos.

O bombardeamento de ontem ao teatro de Mariupol não provocou vítimas, afirmou, esta quinta-feira, o deputado ucraniano Serhiy Taruta, em declarações no Facebook citadas pela Interfax-Ukraine e pela agência Efe.

De acordo com o político, o refúgio antiaéreo do edifício da cidade do sudeste da Ucrânia que, segundo as autoridades ucranianas foi ontem bombardeado pelas forças russas "resistiu" e as pessoas lá albergadas "continuam vivas".

"Após uma terrível noite de incerteza, na manhã do 22º. dia de guerra, finalmente, boas notícias de Mariupol", disse o deputado do partido Batkivschyna (o partido da ex-primeira-ministra ucraniana Yulia Tymoshenko).

"O refúgio antiaéreo resistiu. Os escombros começaram a ser desmantelados, as pessoas estão a sair com vida", indicou Taruta.

Segundo a agência Efe, o também deputado ucraniano Dmytro Gurin, cujos pais estão retidos nessa cidade, confirmou à BBC que o refúgio antiaéreo conseguiu aguentar.

"Recebemos informações há uns minutos que apontam que o refúgio antibombas aguentou e que as pessoas que lá estavam conseguiram sobreviver", disse ao mencionado canal.

O político ucraniano admitiu, porém, que se desconhece "se há feridos ou mortos", mas que por agora "parece que a maioria (das pessoas lá refugiadas) conseguiram sobreviver e estão bem".

Na quarta-feira, as autoridades ucranianas tinham avançado que centenas de pessoas se encontravam refugiadas no teatro. Apesar dos deputados avançarem que não há vítimas, as equipas de resgate ainda trabalham na remoção dos escombros.

“Ontem e hoje, apesar dos disparos incessantes, os trabalhos de remoção dos escombros e as operações de socorro prosseguiam da forma possível”, indicou a Câmara Municipal no Telegram, segundo a Lusa.



O Governo ucraniano acusou as forças russas de terem bombardeado o edifício, classificando o ato como um "crime de guerra horrendo".

"Outro crime de guerra horrendo em Mariupol. Ataque massivo russo ao Teatro Dramático onde centenas de civis inocentes se escondiam. O edifício está agora completamente arruinado. Os russos não tinham como não saber que se tratava de um abrigo civil", escreveu o ministro dos Negócios Estrageiros, Dmytro Kuleba, na sua página de Twitter.

A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, citada pela agência Tass, negou que as forças russas tenham bombardeado o teatro, acusando o batalhão Azov de ter colocado explosivos no edifício.

A cidade de Mariupol tem sido das mais atingidas pela guerra e pelos bombardeamentos desde que a invasão russa começou, a 24 de fevereiro. A Câmara Municipal refere que cerca de 80 por cento dos edifícios foram destruídos. Desses, 30% não podem ser reconstruídos, de acordo com relatórios locais, citados pela agência Dpa. "Uma média de 50 a 100 bombas são lançadas sobre a cidade todos os dias. A devastação é enorme", disse a autarquia na rede Telegram, na quinta-feira.

Mariupol está cercada há 16 dias, tendo milhares de pessoas que procurar refúgio nos abrigos para se protegerem dos bombardeamento russos, segundo relatam as autoridades ucranianas.

As entidades locais anunciaram hoje que foram retiradas 30.000 pessoas durante a semana. Apesar da retirada de 30.000 pessoas em direção a Zaporojie ou Berdiansk através dos corredores humanitários, 350.000 pessoas permanecem na cidade e “continuam a esconder-se em abrigos e caves”.

Apesar da retirada de 30.000 pessoas em direção a Zaporojie ou Berdiansk através dos corredores humanitários, 350.000 pessoas permanecem na cidade e “continuam a esconder-se em abrigos e caves”, prosseguiu a edilidade, que se referiu a “50 a 100 bombas” lançadas por média e diariamente pelos aviões russos.

A cidade encontra-se também à beira de uma catástrofe humanitária, sem água, medicamentos ou alimentos básicos e sem energia. A Cruz Vermelha deixou ontem um apelo às partes em conflito para "chegarem a acordo" e permitirem que a ajuda chegue a quem precisa e a retirada de civis.





