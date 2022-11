A alegada autora do atentado do passado domingo, que matou seis pessoas e feriu 81, foi detida juntamente com outros 46 suspeitos.

Turquia

Atentado em Istambul. Jovem detida é síria e seguiu ordens de partido curdo

Redação A alegada autora do atentado do passado domingo, que matou seis pessoas e feriu 81, foi detida juntamente com outros 46 suspeitos.

Uma mulher foi detida e acusada da autoria da bomba que matou seis pessoas em Istambul no domingo é de nacionalidade síria e já admitiu o crime, avançou a polícia turca na segunda-feira, citada por meios de comunicação locais.



Segundo as autoridades, a jovem admitiu ter agido "por ordem do Partido dos Trabalhadores do Curdistão" (PKK) e terá recebido instruções para o atentado em Kobane, no nordeste da Síria. A alegada autora foi presa com vários outros suspeitos num apartamento em Kucukcekmece, um subúrbio de Istambul.

Segundo o Ministro do Interior turco, Süleyman Soylu, a suspeita preparava-se para "fugir para a Grécia". Soylu, que voltou a visitar ao local onde a bomba explodiu, a avenida Istiklal, uma das vias mais movimentadas de Istambul, e disse que 46 pessoas tinham agora sido presas na sequência deste ataque, que matou seis pessoas e feriu outras 81.

"As operações continuam" para prender outros suspeitos, continuou. "Eles queriam enviar-nos uma mensagem, nós recebemos e vamos responder da forma mais forte possível", reiterou citado pela AFP.

A Turquia já tinha sido atingida por uma série de atentados mortais entre 2015 e 2017 cometidos pelo Estado Islâmico e grupos curdos. Nesse período, esta mesma avenida Istiklal foi atingida por um ataque reivindicado pelo grupo Estado Islâmico, que matou quase 500 pessoas e feriu mais de 2.000.

(Com agências)

