O momento em que o Presidente brasileiro pede espaço aos jornalistas para tirar a máscara, quebrando as normas mínimas de segurança, é um dos mais partilhados nas redes sociais.

Bolsonaro tira a máscara para provar que "está tranquilo" e torna-se viral em poucos minutos

Infetado pelo novo coronavírus, o Presidente do Brasil já é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Em questão de segundos, a confirmação do diagnóstico de Jair Bolsonaro passou dos "Assuntos mais comentados" do Brasil, para o terceiro assunto mais comentado do planeta.

A julgar pelos milhões de publicações com o hastag #Jair Bolsonaro, até ao fim do dia, arrisca ser o primeiro. Desrespeitando todas as recomendações médicas, nomeadamente a do distanciamento social e a do uso obrigatório de máscara em pacientes infetados, o governante preferiu oficializar a notícia em direto nas televisões.

O cara diz que o exame deu positivo, dá entrevistas e tira a máscara. Pelo amor de Deus.#Bolsonaro #COVIDー19 #mascarasalva #coronavirusnobrasil pic.twitter.com/lWyUxrHjhz — Johnny Santana (@jpssantana) July 7, 2020

"Espera um pouco que vou afastar aqui pra vocês verem a minha cara. Estou bem. Tranquilo. Graças a Deus" disse momentos depois de ter comunicado o resultado o teste aos jornalistas que se encontravam no Palácio da Alvorada.

⚡ O presidente Jair Bolsonaro confirmou que está infectado pelo novo coronavírus. https://t.co/1ZPPR68wb4 — Twitter Moments Brasil (@MomentsBrasil) July 7, 2020

"Os que criticaram não tem problema, podem continuar criticando à vontade, afinal a liberdade de expressão, nós a preservamos e entendemos como um dos pilares da nossa democracia", disparou antes de pedir aos idosos para tomarem mais cuidado. Bolsonaro ainda disse para os idosos tomarem mais cuidado e reiretou que os jovens podem ficar tranquilos" caso sejam infectados. "Pra vocês a possibilidade de algo mais grave é próximo de zero", minimizou.





