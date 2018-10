Em discursos após a vitória nas presidenciais brasileiras, Jair Bolsonaro deixou ainda sinais para os mercados.

Bolsonaro promete respeitar a Constituição, mas critica imprensa e opositores

Em discursos após a vitória nas presidenciais brasileiras, Jair Bolsonaro deixou ainda sinais para os mercados.

Jair Bolsonaro fez dois discursos um pouco diferentes nas redes sociais e através da televisão depois de ser eleito Presidente do Brasil com 55,15% dos votos. No primeiro caso, manifestou-se pronto a respeitar as instituições democráticas, mas criticou a imprensa e os opositores.



Segundo a imprensa brasileira, Bolsonaro falou com a mulher ao lado e rodeado de livros (Constituição, Bíblia, uma obra dedicada a Winston Churchill e outra do conservador Olavo de Carvalho, intitulada "O Mínimo que você precisa saber para não ser um idiota") e fez uma descrição de si próprio nestas eleições. "Alguém sem um grande partido, sem fundo partidário, com grande parte dos media o tempo todo criticando, colocando-me muitas vezes próximo a uma situação vexatória", afirmou. "Não poderíamos mais continuar flertando com o socialismo, com o comunismo, com o populismo e com o extremismo da esquerda", acrescentou.

Na televisão, durante cerca de dez minutos, Jair Bolsonaro deu ênfase ao respeito pela Constituição e pela democracia. "Faço de vocês minhas testemunhas de que esse governo será um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade. Isso é uma promessa, não de um partido. Não é a palavra vã de um homem. É um juramento a Deus. A verdade vai libertar esse grande país", defendeu.

Em seguida, deixou uma lista de liberdades e sublinhou a diversidade. "Liberdade é um princípio fundamental. Liberdade de andar nas ruas. Liberdade de ir e vir em todos os lugares. Liberdade de empreender. Liberdade política e religiosa. Liberdade de informar e ter opinião. Liberdade de fazer escolhas e ser respeitado por elas. Este é um país de todos nós, brasileiros natos e de coração. Brasil de diversas opiniões, cores e orientações".

E, num sinal para os mercados, falou sobre a redução da estrutura do governo federal, "cortando desperdícios e privilégios" para obter "mais Brasil e menos Brasília", num esforço de desburocratização. Prometeu ainda por fim ao "círculo vicioso do crescimento da dívida", estimulando "os investimentos, o crescimento e gerando mais empregos".







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.