Os posts no Twitter dos Presidente brasileiro para criticar os desfiles do carnaval estão a fazer furor. O ocupante do Palácio do Planalto agastado com os insultos a ele feita pelas multidões que participaram nos desfiles, divulgou um vídeo pornográfico de uma cena num bloco de foliões. A oposição quer que ele seja examinado por um psiquiatra.

Bolsonaro posta pornografia e pergunta: "o que é uma 'chuva dourada'"?

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, deixou seus compatriotas entre incomodados, indignados e atônitos depois de divulgar na noite de terça-feira, último dia da festa de carnaval, um tuíte que começava com um aviso. “Não me sinto confortável em mostrar, mas temos que expor a verdade para a população ter conhecimento e sempre tomar suas prioridades”, escrevia o Presidente de extrema-direita, de 63 anos. E depois referia-se ao Carnaval, a festa pela qual o Brasil é famoso em todo o planeta e na qual embarcaram milhões de seus compatriotas durante os últimos quatro dias.

“É isto que tem virado muitos blocos de rua no Carnaval brasileiro”, escreveu para apresentar um vídeo obsceno gravado na rua que mostra a dois homens dançando sobre uma paragem, um deles tocando-se e o outro urinando sobre ele. “Comentem e tirem suas conclusões”, terminava o tuíte para os seus 3,4 milhões de seguidores. Os brasileiros lançaram-se a comentar até que um novo tuíte nesta quarta-feira pela manhã os fez com que, como garante o El País do Brasil, "se engasgassem com o café da manhã": “O que é golden shower?”, perguntava o chefe do Estado em seu perfil no Twitter.

O que é golden shower? — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 6 de março de 2019

O primeiro tuíte presidencial conseguiu até quarta-feira mais de 40.000 comentários, incluindo o de milhares de internautas que exigem sua destituição ou que estão indignados com a exposição de pornografia para as crianças: “Bolsonaro, minha neta de seis anos tomou conhecimento dessa cena no seu Twitter”, respondeu a ele um jornalista com 9.000 seguidores, que conclui: “Você precisa um tratamento médico urgentemente”.

Do mal o menos, desta vez, Bolsonaro não divulgou uma "fake news": o jornal Folha de S.Paulo confirma que as imagens foram gravadas na segunda-feira em São Paulo. Acrescenta que entrevistou a vários dos presentes desse bloco de carnaval, que asseguraram que a cena divulgada pelo presidente foi um incidente isolado.



Não me sinto confortável em mostrar, mas temos que expor a verdade para a população ter conhecimento e sempre tomar suas prioridades. É isto que tem virado muitos blocos de rua no carnaval brasileiro. Comentem e tirem suas conslusões: pic.twitter.com/u0qbPu9sie — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 5, 2019

As razões da fúria de Bolsonaro

O principais hashtags desta quarta-feira no Brasil refletem o ânimo de muitos brasileiros em relação ao seu presidente nas redes sociais: #ImpeachmentBolsonaro #BolsonaroTemRazão #goldenshowerpresident (assim, em inglês) #VergonhaDessePresidente, #EiBolsonaroVaiTomarNoCu, um dos gritos mais escutados nos desfiles dos blocos carnavalescos deste ano, em que milhares pessoas acorreram aos festejos vestidas de laranja, aludindo aos escândalos de corrupção que o presidente e a sua família estão alegadamente envolvidos, é que desencadearam a ira de Bolsonaro contra o Carnaval.

Antes que eu me esqueça #EiBolsonaroVaiTomarNoCu

Aceita o desafio do Presidente @zedeabreu. Mas como és covarde e não soletra uma frase com mais de 10 palavras, irá se esconder atrás dum atestado médico. Como está a plantação do laranjal? pic.twitter.com/LDVyi8szDd — Larry Schütz de Carv (@larrydecarvalho) March 5, 2019

No Rio de janeiro, 48 cheques-laranja saíram para marchar no Cordão do Boitatá, no domingo de carnaval, em referência às transações suspeitas de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro. Outro nome muito criticado foi o do ministro da Justiça, juiz Sérgio Moro, atacado pelas suas declarações contraditórias sobre o crime de caixa dois (financiamento partidário ilegal). Depois de assumir o cargo no Governo Bolsonaro, Moro desculpou muitos desses crimes cometidos pelos seus colegas de governo e parlamentares que apoiam Bolsonaro, quando, no passado recente, ele chegou a classificar o caixa dois como "pior que a corrupção".

Mas o principal alvo das sátiras e das críticas foi o próprio Bolsonaro. Os foliões de Olinda receberam, na segunda-feira de Carnaval de 4 de março, o boneco gigante de Bolsonaro com vaias, latas de cerveja e pedras de gelo, entoando um verso que se repetiu em outras cidades: "ai, ai, ai, Bolsonaro é o carai". Em Minas Gerais, a Polícia Militar avisou o tradicional bloco Tchanzinho Zona Norte para não criticar o Presidente. O capitão Lisandro Sodré, do 13º Batalhão de Belo Horizonte afirmou à imprensa que "trios e blocos não podem incitar manifestações políticas" no Carnaval da cidade. Motivando uma posição do Ministério Público recordando o princípio da liberdade de expressão. A tentativa canhestra de repressão do solícito militar não foi ouvida e o grito de "Bolsonaro, vai tomar no c*" ecoou não apenas na capital mineira, como em outras cidades do país, e virou a hashtag mais popular do Twitter no domingo. Tudo isto levou o Presidente brasileiro ao descontrole a postar os polémicos tuítes contra o Carnaval.



Mangueira mostra a resistência

8 TOPSHOT - A flag depicting the image of murdered council woman Marielle Franco is seen during the second night of Rio's Carnival parade at the Sambadrome in Rio de Janeiro, on March 5, 2019. (Photo by CARL DE SOUZA / AFP) AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. TOPSHOT - A flag depicting the image of murdered council woman Marielle Franco is seen during the second night of Rio's Carnival parade at the Sambadrome in Rio de Janeiro, on March 5, 2019. (Photo by CARL DE SOUZA / AFP) AFP A fan of the Mangueira samba school holds a placard representing a street name in honour of slain activist Marielle Franco as Mangueira performs during the second night of Rio's Carnival parade at the Sambadrome in Rio de Janeiro, Brazil on March 5, 2019. - The Mangueira school caused a stir with a theme of popular heroes from Brazilian history who do not feature in school textbooks, mostly from the traditionally neglected black and indigenous communities. The highlight of that parade was a homage to Marielle Franco, a black city councilor and human rights activist from one of the city's poor favela neighborhoods who was shot dead last year. (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP) AFP A member of the Mangueira samba school performs during the second night of Rio's Carnival parade at the Sambadrome in Rio de Janeiro, Brazil on March 5, 2019. - The Mangueira school caused a stir with a theme of popular heroes from Brazilian history who do not feature in school textbooks, mostly from the traditionally neglected black and indigenous communities. The highlight of that parade was a homage to Marielle Franco, a black city councilor and human rights activist from one of the city's poor favela neighborhoods who was shot dead last year. (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP) AFP A member of the Mangueira samba school performs during the second night of Rio's Carnival parade at the Sambadrome in Rio de Janeiro, Brazil on March 5, 2019. - The Mangueira school caused a stir with a theme of popular heroes from Brazilian history who do not feature in school textbooks, mostly from the traditionally neglected black and indigenous communities. The highlight of that parade was a homage to Marielle Franco, a black city councilor and human rights activist from one of the city's poor favela neighborhoods who was shot dead last year. (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP) AFP Members of the Mangueira samba school perform during the second night of Rio's Carnival parade at the Sambadrome in Rio de Janeiro, Brazil on March 5, 2019. - The Mangueira school caused a stir with a theme of popular heroes from Brazilian history who do not feature in school textbooks, mostly from the traditionally neglected black and indigenous communities. The highlight of that parade was a homage to Marielle Franco, a black city councilor and human rights activist from one of the city's poor favela neighborhoods who was shot dead last year. (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP) AFP A fan of the Mangueira samba school holds a placard representing a street name in honour of slain activist Marielle Franco as Mangueira performs during the second night of Rio's Carnival parade at the Sambadrome in Rio de Janeiro, Brazil on March 5, 2019. - The Mangueira school caused a stir with a theme of popular heroes from Brazilian history who do not feature in school textbooks, mostly from the traditionally neglected black and indigenous communities. The highlight of that parade was a homage to Marielle Franco, a black city councilor and human rights activist from one of the city's poor favela neighborhoods who was shot dead last year. (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP) AFP A girl (C) represents slain Rio de Janiero's councilor and activist Marielle Franco as she performs with the Mangueira samba school during the second night of Rio's Carnival parade at the Sambadrome in Rio de Janeiro, Brazil on March 5, 2019. - The Mangueira school caused a stir with a theme of popular heroes from Brazilian history who do not feature in school textbooks, mostly from the traditionally neglected black and indigenous communities. The highlight of that parade was a homage to Marielle Franco, a black city councilor and human rights activist from one of the city's poor favela neighborhoods who was shot dead last year. (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP) AFP TOPSHOT - A member of Mocidade samba school performs during the second night of Rio's Carnival parade at the Sambadrome in Rio de Janeiro, Brazil on March 5, 2019. (Photo by CARL DE SOUZA / AFP) AFP

O Presidente parece ter razões para temer a dinâmica do Carnaval de norte a sul do Brasil multiplicaram-se os desfiles e os corsos de resistência e de oposição às sua políticas. Símbolo dessa realidade foi a vitória da Escola da Mangueira como a melhor marcha do Carnaval do Rio de Janeiro.



A Estação Primeira de Mangueira consagrou-se como a grande campeã do Carnaval do Rio de Janeiro em 2019. É o 20º título da escola, que deixou a Marquês de Sapucaí aos gritos de "é campeã" vindo das arquibancadas na madrugada de terça-feira. A Mangueira defendeu o enredo "História para ninar gente grande", criado por Leandro Vieira, que homenageou os líderes que influenciaram a história do Brasil, especialmente índios e negros. Um dos momentos mais fortes do desfile foi a homenagem à vereadora Marielle Franco, assassinada em março de 2018.

O desfile da Mangueira é a marcha de um outro país que é permanentemente silenciado a massacrado. Para isso a Mangueira chega a mudar a bandeira da "Ordem e Progresso" para a dos "Índios, negros e pobres".

"A Mangueira chegou/ Com versos que o livro apagou/ Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento/ Tem sangue retinto pisado/ Atrás do herói emoldurado/ Mulheres, tamoios, mulatos/ Eu quero um país que não está no retrato", diz a letra do samba vencedor de 2019







"É um recado político para o presidente Bolsonaro. Isso daqui é a festa do povo. Carnaval é a festa do povo, não o que ele acha que é", disse o carnavalesco em provável referência ao tuíte com material obsceno emitido por Bolsonaro, no qual ele diz que cena é emblemática do que tinha "virado muitos blocos de rua". "O Carnaval da Mangueira é o Carnaval do povo, da arte, da cultura popular!", defendeu Vieira.





