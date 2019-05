Em queda nas sondagens, Jair Bolsonaro pode estar à beira de uma crise institucional. Os apoiantes mais radicais já falam em fechar o Congresso. Às sucessivas derrotas em Brasília, os bolsonaristas respondem com uma manifestação de apoio para forçar e contra o poder legislativo e o Supremo Tribunal.

Bolsonaro perde aliados no Congresso e testa popularidade nas ruas

Em queda nas sondagens, Jair Bolsonaro pode estar à beira de uma crise institucional. Os apoiantes mais radicais já falam em fechar o Congresso. Às sucessivas derrotas em Brasília, os bolsonaristas respondem com uma manifestação de apoio para forçar e contra o poder legislativo e o Supremo Tribunal.

Já não convence os 57% que o elegeram chefe de Estado no ano passado. Na última pesquisa são mais os que desaprovam Jair Bolsonaro do que os que não o fazem. O estudo de opinião lançado esta semana pelo Atlas Político mostra que 36,2% descreve a gestão do governo como “ruim” ou ”péssima”, 31,3% “regular” e 28,6% “boa”. Os anunciados cortes no Ministério da Educação que levaram mais de um milhão às ruas e as investigações de corrupção e lavagem de dinheiro que envolvem o filho e senador Flávio Bolsonaro ajudam a explicar a derrapagem: 51,5% dos entrevistados quer manter o orçamento destinado às escolas e às universidades, 54,3% quer ver o filho mais velho do Presidente atrás das grades, acusado de lucrar perto de três milhões de reais (663.600 euros) num esquema de enriquecimento ilícito através da compra e venda de 19 apartamentos no Rio de Janeiro.

No Congresso, a Câmara dos deputados, em Brasília, a popularidade das medidas “imprescindíveis” do governo mede-se pelos chumbos, no caso de Jair Bolsonaro também pelos recuos. Bolsonaro não tem base de apoio. 305 deputados de 21 partidos declaram-se independentes e outros 134 parlamentares são oposição declarada. Restam os 54 deputados do PSL e outros 20 conservadores. A ordem é “tocar para a frente”.

Pressionado pela repercussão negativa das ruas, da comunidade científica e de vários setores do Congresso, Bolsonaro deixou cair uma alínea na lei do porte de arma e cedeu uma verba extraordinária à Educação. Os estudantes têm nova manifestação marcada para 30 de maio e o Presidente está disposto a abrir mão de mil milhões e meio de reais para amenizar o corte de quase seis mil milhões que vai mesmo avançar. A União Nacional de Estudantes já denunciou que a cedência equivale a menos de 10% dos gastos do Ministério da Educação para um ano e mantém o protesto.

No polémico decreto das armas, muda pouco, mas muda. Bolsonaro reformulou a lei que antes de chegar às mãos do Supremo Tribunal Federal já levantava dúvidas de constitucionalidade aos juízes e que o Ministério Público quer impugnar. Se entrar em vigor, o projeto que foi bandeira de campanha do capitão continua a permitir que qualquer cidadão comum possa adquirir uma arma para “defesa pessoal”, mas não permite agora “armas de assalto, espingardas, carabinas ou armas que necessitem ser carregadas por veículos ou mais de uma pessoa devido ao peso”. Pouco para as Organizações Não Governamentais (ONG) que temem sucessivos banhos de sangue no país que ocupa a 9ª posição no ranking dos 25 mais violentos do mundo.

No meio dos avanços e recuos de Bolsonaro nos últimos dois dias na Câmara ainda há espaço para um passo em frente e mais duas derrotas. Avança a redução de 29 para 22 ministérios que retira da esfera do Estado pastas como a do Trabalho ou a da Cultura, mas nem o Conselho de Controle de Atividade Financeiras passa do Ministério da Economia (COAF) para as mãos do Ministério da Justiça como reivindicava o antigo juiz, agora ministro, Sérgio Moro, nem a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) perde a palavra sobre a demarcação das terras indígenas para o Ministério da Agricultura, ligado tradicionalmente ao agronegócio, tendo os parlamentares negado que a fundação passasse da Justiça para o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, liderado pela original Damares Alves.

Já só falta votar a Reforma da Previdência, que restringe a lei das reformas, do trabalho e das contribuições e que, apesar de enfrentar a resistência da oposição e dos sindicatos, agrada aos mercados. Com o real a recuar 3,25% face ao dólar, a turbulência política está a agitar os mercados financeiros e ameaça o crescimento do país. A imprensa brasileira já antecipa que só continuam a apoiar Bolsonaro, se o presidente conseguir aprovar a reforma que alarga a idade da reforma e aumenta as contribuições com que o governo prometeu “destravar” o país e o investimento.

“O sistema vai matar-me”

Cada vez mais isolado, o Presidente incendiou o país durante o fim de semana numa carta partilhada no WhatsApp que fala num “país ingovernável”, onde a “agenda Bolsonaro não é do interesse de praticamente nenhuma corporação”. O texto foi divulgado precisamente dois dias depois de ter surgido nas redes sociais uma convocatória para uma manifestação nacional para mostrar apoio ao governo. Apelo à “radicalização”, escreve o Folha de São, “A marcha da loucura”, chama o El País Brasil.

O protesto marcado para o próximo domingo, 26 de maio é fora do comum porque não condena nem exige direitos ao governo. A convicção dominante é que o programa pelo qual Bolsonaro foi eleito está a ser boicotado pelo parlamento, o Supremo Tribunal e a imprensa. Ganhou força com os desabafos do Presidente, mas pode sair caro ao governo. A participação em massa não está assegurada, e o protesto fez ondas de choque onde foi anunciado. En vez de criar uma fortaleza, as manifestações estão a criar divergências sérias entre os vários setores responsáveis pela vitória de Bolsonaro. Organizações como o Vem pra Rua Brasil ou o Movimento Brasil Livre (MBL), que se evidenciaram nos protestos do “Tchau Querida” que antecederam o impeachment de Dilma Rousseff, demarcaram-se dos protestos. "O Vem Pra Rua não apoia políticos nem partidos. Respeitamos o equilíbrio institucional dos poderes da república e acreditamos que as críticas pontuais que tem de ser feitas devem respeitar a sua integridade. A democracia não pode prescindir de poderes fortes e independentes”, escreveram nas redes sociais, numa nota de repúdio acompanhado pelo deputado Kim Kataguiri. ”O MBL não participará das manifestações principalmente pelas pautas de fechamento ou invasão do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Com idolatria cega corre-se o risco de ser um PT ou uma CUT azul", escreveu.

Nem no partido conservador que elegeu Bolsonaro há consenso. A deputada Janaina Pascoal, que chegou a ser apontada como vice do Presidente, disse que não apoia manifestações irracionais. “O presidente foi eleito para governar nas regras democráticas, nos termos da Constituição Federal. Propositadamente, ele está confundindo discussões democráticas com toma-lá-dá-cá”, partilhou no Twitter.

“Parem de Nos Matar!”

No mesmo dia em que o teste à popularidade de Bolsonaro sai à rua, está marcado outro protesto no Rio de Janeiro. Só nos primeiros quatro dias de maio morreram, assassinadas pela Polícia Militar, 13 pessoas no morro do Borel, na Rocinha e no Complexo da Maré, onde nasceu a vereadora morta a tiro há mais de um ano, Marielle Franco. Os moradores das favelas da cidade maravilhosa convocaram uma manifestação em Ipanema sob o mote “Parem de nos Matar!”. Exigem o fim das políticas de ocupações e intervenções policiais e militares nas áreas residências e do terror.

Dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro mostram que, só entre janeiro e março, a Polícia matou 434 pessoas, uma média de sete por dia. Um recorde num espaço tão curto de tempo, desde que há registo, há 20 anos. Mesmo comparados com o ano anterior, os números ultrapassam o do primeiro trimestre, onde 368 pessoas foram mortas por intervenção policial.

Bruno Amaral de Carvalho

