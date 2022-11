O ainda Presidente do Brasil pediu aos seus apoiantes para não prejudicarem a economia do país porque "perderiam a sua legitimidade".

Mundo 3

Brasil

Bolsonaro para manifestantes: "Manifestações são legítimas mas desobstruam as estradas"

Redação O ainda Presidente do Brasil pediu aos seus apoiantes para não prejudicarem a economia do país porque "perderiam a sua legitimidade".

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, voltou a falar aos brasileiros depois das eleições mas, desta vez, foi em vídeo e direcionando um pedido aos seus apoiantes.

"Eu quero fazer um apelo a você, desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nós aqui a nossa legitimidade", disse Bolsonaro, num vídeo gravado e partilhado nas redes sociais.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

"O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de ir e vir das pessoas, está lá na nossa Constituição. E nós sempre estivemos dentro dessas quatro linhas. Eu tenho que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejuízo a nossa economia", insistiu.

Jair Bolsonaro após derrota: "É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros" Discurso do Presidente brasileiro derrotado durou apenas dois minutos.

Afirmando que está "tão chateado e tão triste" como os manifestantes e reforçou que ao longo dos quatro anos que esteve no poder colaborou para "ressurgir o sentimento patriótico, amor à pátria". Agora, "não vamos jogar isso fora. Vamos fazer o que tem que ser feito. Estou com vocês e tenho certeza que vocês estão comigo", disse.

"Vamos desobstruí-las para o bem da nossa nação e para que possamos continuar lutando por democracia e por liberdade", continuou.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

3 AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. AFP AFP AFP

Já na terça-feira, no primeiro discurso após as eleições presidenciais, já tinha manifestado preocupação com as manifestações, dizendo apenas que os manifestantes "não podiam usar os métodos da esquerda".

Brasil. Carro fura barreira de manifestantes e provoca 10 feridos De acordo com a Polícia Militar, citada pela imprensa local, das 10 pessoas que ficaram feridas no atropelamento, duas são jovens de 11 e 12 anos e três polícias.

Para além das dezenas de protestos em frente a quartéis brasileiros num apelo a uma intervenção militar para reverter o resultado eleitoral, seguiram-se a protestos maciços de camionistas pró-Bolsonaro, que desde segunda-feira bloquearam cerca de 600 autoestradas em todo o país para protestar contra a vitória de Lula.

De acordo com a Polícia Rodoviária, os bloqueios persistiram em cerca de 150 pontos em 15 dos 27 estados do país e em muitos casos foram apenas parciais, obstruindo mas não bloqueando completamente o tráfego.

(Com agências)

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.