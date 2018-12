Anúncio foi feito pelo próprio Presidente eleito do Brasil.

Bolsonaro legaliza posse de arma por decreto

O Presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, revelou hoje através da rede social Twitter que vai legalizar, via decreto, a posse de arma para cidadãos sem antecedentes criminais e tornar definitivo o seu registo.



Por decreto pretendemos garantir a POSSE de arma de fogo para o cidadão sem antecedentes criminais, bem como tornar seu registo definitivo. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) December 29, 2018

Trata-se do cumprimento de uma das promessas eleitorais que deixou durante a campanha para as presidenciais e o jornal Folha de São Paulo indica que o tema foi debatido na quinta-feira num encontro do Governo em que Sérgio Moro, próximo ministro da Justiça e ex-juiz protagonista no caso Lava Jato e na prisão de Lula, sublinhou a importância de a medida estar cumprida nos 100 primeiros dias da Administração Bolsonaro.



Porém, os números não são favoráveis à medida do futuro Presidente. O Atlas da Violência, do Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (Ipea) e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, refere que, caso não existisse o designado Estatuto do Desarmamento desde 2003 - limita a posse de arma a cidadãos que tenham "idade superior a 25 anos, residência fixa, ocupação profissional, capacidade técnica e psicológica demonstrada para uso do equipamento e manifesta necessidade de o ter", questões cuja análise deve ser feita pela Polícia Federal -, os homicídios teriam crescido 12% acima do que, de facto, aconteceu.



