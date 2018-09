O candidato da extrema-direita que lidera as sondagens com 22% das intenções de votos, levou uma facada superficial durante uma ação de campanha em Minas Gerais. Um dos filhos garantiu no Twitter que o pai teve só uma "estocada" superficial.

Bolsonaro esfaqueado numa ação de campanha

O candidato da extrema-direita que lidera as sondagens com 22% das intenções de votos, levou uma facada superficial durante uma ação de campanha em Minas Gerais. Um dos filhos garantiu no Twitter que o pai teve só uma "estocada" superficial.

O candidato presidencial Jair Bolsonaro foi esfaqueado na tarde desta quinta-feira, num ato de campanha na cidade de Juiz de Fora, na zona da mata de Minas Gerais, segundo a Polícia Militar do estado.

O candidato do Partido Social Liberal à presidência do Brasil era carregado por apoiantes no centro na cidade quando foi atingido por um homem com uma faca.

Depois do ataque, Bolsonaro foi retirado do local e levado à Santa Casa. A PM informa que um suspeito de ser o agressor foi detido em flagrante e está na 7ª delegacia da Polícia Civil.

Ele chama-se Adélio Bispo de Oliveira e tem 40 anos. A Polícia Federal informou que abrirá inquérito para apurar os motivos do ataque ao candidato. Fontes policiais informaram que o candidato teve um ferimento superficial. Pelo Twitter, seu filho Flávio disse que o pai “levou uma estocada”, mas está bem: “Graças a Deus, foi apenas superficial e ele passa bem. Peço que intensifiquem as orações por nós!”, afirmou. ​

Bolsonaro está em primeiro lugar nas sondagens com 22% das intenções de voto, depois de Lula ter sido impedido de concorrer pelo Supremo Tribunal Eleitoral.

