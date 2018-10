Com mais de 98% dos votos já apurados, o candidato da extrema-direita segue com 55,3% contra 44,6% do rival do Partido dos Trabalhadores. O Presidente chileno, Sebastián Piñera, foi o primeiro a felicitar o recém-eleito.

Bolsonaro é o próximo Presidente do Brasil

Com mais de 98% dos votos já apurados, o candidato da extrema-direita segue com 55,3% contra 44,6% do rival do Partido dos Trabalhadores. O Presidente chileno, Sebastián Piñera, foi o primeiro a felicitar o recém-eleito.

Jair Bolsonaro está eleito como 42º Presidente do Brasil, dispondo de uma vantagem de cerca de 11 milhões de votos sobre Fernando Haddad quando estão apurados mais de 97% dos votos. É o 16º militar a ocupar o cargo, o oitavo desde o fim da ditadura que durou entre 1964 e 1985 e o terceiro a ser escolhido por voto direto, depois de Hermes da Fonseca (1910) e Eurico Gaspar Dutra (1945).

Bolsonaro, que dispõe de mais de 57 milhões de votos, conta com 55,3% contra mais de 46 milhões e 44,6% do rival do Partido dos Trabalhadores.

O primeiro a felicitar o recém-eleito foi Sebastián Piñera, Presidente do Chile, convidando-o de imediato a visitar território chileno e afirmando-se disponível para trabalho em conjunto.

Felicito al pueblo brasileño por una limpia y democrática elección. Felicito a @jairbolsonaro por su gran triunfo electoral.Lo invito a visitar Chile y estoy seguro que trabajaremos con voluntad,fuerza y visión de futuro en favor del bienestar de nuestros pueblos y la integración — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) 28 de outubro de 2018

Com a eleição do candidato da extrema-direita concretizam-se as previsões apresentadas nas sondagens, cujos números estão muito próximos dos próprios resultados.

Depois de votar, Bolsonaro afirmara ter visto "sinais de vitória por todo o país, conforme sucedeu ao longo da campanha", enquanto Haddad prometera bater-se até ao fim "para afastar os fantasmas da ditadura e do ódio".

Jair Bolsonaro, capitão reformado do Exército com 63 anos, que foi agredido com uma facada durante uma ação de campanha em Juiz de Fora, a 6 de setembro, teve de ser operado aos intestinos e já não voltou às ruas, permanencendo no hospital. Mais tarde, ficaria na sua casa no Rio de Janeiro de onde gravou vídeos para passar na internet e onde recebeu os apoiantes. Esteve ausente de todos os debates televisivos a partir daí (antes só participara em dois).

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.