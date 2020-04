O presidente brasileiro reuniu, no domingo, centenas de apoiantes que pediram um golpe militar, desafiando as recomendações das autoridades de saúde. O comício aconteceu no mesmo dia em que o filho do presidente publicou um vídeo em que dispara numa carreira de tiro com outros atiradores enquanto gritam por Bolsonaro.

Bolsonaro desafia isolamento e discursa para centenas de apoiantes

O presidente brasileiro Jair Bolsonaro saltou, no domingo, uma vez mais, a quarentena num discurso em que centenas de manifestantes pediam um golpe militar e o encerramento do parlamento federal. A retórica do tempo em que o fascismo coartava as liberdades dos brasileiros pairou novamente sobre a política brasileira com o seu lema "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos".

Sem luvas, sem máscara e tossindo algumas vezes, o presidente do Brasil dirigiu-se aos manifestantes em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília. Ignorando as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), centenas de apoiantes reuniram-se para ouvir o discurso de Bolsonaro: "Não queremos negociar nada. Queremos ações para o Brasil (...) A velha política acabou. Agora é o Brasil que está acima de tudo e Deus acima de todos", exclamou o político de extrema-direita no cimo de uma camioneta.



O discurso presidencial provocou uma onda de reações entre a classe política brasileira. O presidente do Congresso, Rodrigo Maia, assegurou no Twitter que não há tempo a perder "com retórica golpista". "É urgente continuar a ajudar os mais pobres, os doentes que esperam para serem tratados nas Unidades dos Cuidados Intensivos e trabalhar para manter os seus empregos", afirmou. Entretanto, o governador de São Paulo, João Doria, considerou "lamentável" que o presidente "apoie um ato antidemocrático, que desafia a democracia".

"A mesma Constituição que permite que um presidente seja eleito democraticamente tem mecanismos que o impedem de conduzir o país à destruição da democracia e ao genocídio da população", alertou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

No mesmo dia, Carlos Bolsonaro, filho do atual presidente, publicou um vídeo em que 15 atiradores disparam enquanto exaltam o chefe de Estado. A gravação foi publicada nas redes sociais e as imagens mostram os homens, alinhados, usando t-shirts com o rosto do presidente. A certa altura, gritam em uníssono: "Bolsonaro". Depois começam a disparar a partir do que parece ser uma carreira de tiro.

Facilitar a posse de armas foi uma das principais promessas de campanha, mas desde o início do mandato, Bolsonaro ganhou a rejeição de boa parte do arco político brasileiro, bem como do poder judicial e das organizações de direitos humanos, nesta matéria.

As críticas e a falta de apoio no Congresso obrigaram-no a revogar alguns dos decretos e a acrescentar novos regulamentos que eliminaram questões controversas, tais como permitir que crianças com menos de 14 anos praticassem tiroteio.

Por seu lado, Carlos, como todos os filhos do presidente, carateriza-se pelo seu total apoio ao seu pai. A sua polémica mais acesa surgiu há alguns meses, quando questionou o sistema democrático no Brasil. "Pela via democrática, a transformação que o Brasil quer não vai acontecer ao ritmo que nós queremos, se é que vai acontecer", escreveu o vereador da Assembleia do Rio de Janeiro através da sua conta no Twitter.

