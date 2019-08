Bolsonaro debaixo de fogo volta a culpar ONG por incêndios

Circular enviada pelo Ministério das Relações Exteriores para principais embaixadas e consulados brasileiros com o objetivo de defender o país de críticas mostrava redução da desflorestação da Amazónia, mas afinal os dados correspondiam aos governos Lula. Ambientalistas marcam vigília pela Amazónia para amanhã em Lisboa.

Bruno AMARAL DE CARVALHO Circular enviada pelo Ministério das Relações Exteriores para principais embaixadas e consulados brasileiros com o objetivo de defender o país de críticas mostrava redução da desflorestação da Amazónia, mas afinal os dados correspondiam aos governos Lula. Ambientalistas marcam vigília pela Amazónia para amanhã em Lisboa.

Depois de ter acusado, ontem, organizações não governamentais de estarem por trás dos incêndios que devastam a Amazónia, Jair Bolsonaro voltou hoje a insistir na mesma tese. Em conversa com jornalistas, esta manhã, à saída do Palácio da Alvorada, em Brasília, o presidente brasileiro reiterou as acusações: "Quer que eu culpe os índios? Quer que eu culpe os marcianos? É, no meu entender, um indício fortíssimo que é esse pessoal de ONG que perdeu a teta deles, é simples". Pressionado sobre se as chamas são culpa dos fazendeiros, Bolsonaro assentiu que “todo o mundo é suspeito”, acrescentando que “a maior suspeita vem de ONG”. Questionado, uma vez mais, sobre provas que sustentassem essa versão, admitiu não ter. "Não se tem prova disso. Ninguém escreve isso 'eu vou queimar lá'".

No dia anterior, o presidente brasileiro afirmou que as ONG o fazem para “chamar a atenção” contra o seu governo. “O crime existe, e isso aí nós temos que fazer o possível para que esse crime não aumente, mas nós tiramos dinheiros de ONG. Dos repasses de fora, 40% ia para ONGs. Não tem mais. Acabamos também com o repasse de dinheiro público. De forma que esse pessoal está sentindo a falta do dinheiro”, declarou então Bolsonaro. “Eu costumava ser chamado de ‘Capitão Motosserra’. Agora eu sou Nero, que incendeia a Amazónia”, ironizou. “Mas é a estação da queimada”.

Entretanto, o Ministério brasileiro das Relações Exteriores usou dados da era Lula para defender o Brasil de críticas sobre o desmatamento. De acordo com a BBC Brasil, diplomatas de todos os principais postos brasileiros no exterior receberam uma circular da Secretaria de Relações Exteriores elencando argumentos que devem ser utilizados para defender a política ambiental brasileira, em meio de críticas de investigadores e governos estrangeiros à gestão do presidente Jair Bolsonaro. Na circular, o ministério afirma que os índices de desmatamento na região amazónica tiveram "redução significativa, de 27.700 km² em 2004 para 7.500 km² em 2018 (redução de 72%)". O problema é que a nota omite que nesse período só houve redução no desmatamento entre 2004 e 2012, durante os dois mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva e metade do primeiro de Dilma Rousseff. Desde 2012, os dados medidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) mostram crescimento quase contínuo da desflorestação.

Debaixo de fogo está também Ricardo Salles, ministro brasileiro do Ambiente, que atribuiu “ao tempo seco, vento e calor o aumento dos incêndios em todo o país”. “O resto são fake news e sensacionalismo”, considerou.

Tempo seco, vento e calor fizeram com que os incêndios aumentassem muito em todo o País. Os brigadistas do ICMBIO e IBAMA, equipamentos e aeronaves estão integralmente à disposição dos Estados e já em uso. — Ricardo Salles MMA (@rsallesmma) August 21, 2019

Mas depois de sobrevoar zonas ardidas no Mato Grosso ao lado do governador estadual admitiu que possa haver mão criminosa embora descarte que seja algo relacionado com a indústria agroalimentar. “Percebemos focos de incêndio. No caminho para Chapada vemos fogo em invasões e áreas urbanas. Isso prova que é uma ação não ligada ao setor produtivo”, afirmou.

Pelo Twitter, informou que “os membros do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, além de equipamentos e aeronaves, estão integralmente à disposição dos estados e já em uso”. O Estado de S. Paulo noticiou, entretanto, que o dinheiro usado para combater os fogos vem da verba destinada por países europeus para preservar a Amazónia, mesmo depois de o presidente ter afirmado que o Brasil não precisava desse valor, numa troca de farpas com os governos alemão e norueguês. De acordo com a Folha de São Paulo, o lugar do ministro do Ambiente pode estar em causa depois do pedido de afastamento por parte do presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado ao Supremo Tribunal Federal por alegadas perseguições a agentes públicos a pedido de empresários do agronegócio.

Hoje, 11h30, falaremos à imprensa e daremos em nossas redes sociais + informações sobre pedido de #impeachment do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e sobre ação que ingressaremos no @STF_oficial pela omissão do Estado em relação ao desmatamentohttps://t.co/w5bVMPuUyL — Fabiano Contarato (@ContaratoSenado) August 22, 2019

Na manhã de ontem, Ricardo Salles foi vaiado na Semana Latino-Americana e Caribenha do Clima, que teve lugar em Salvador.

Especialistas contrariam versão do governo brasileiro

São muitos os especialistas brasileiros e estrangeiros que têm manifestam uma versão bem diferente daquela que é apresentada pelo governo de Jair Bolsonaro. De acordo com investigadores do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazónia (IPAM), “o número de focos de calor registados na Amazónia já é 60% mais alto do que o registado nos três anos anteriores. O pico tem relação com o desmatamento, e não com uma seca mais forte como se poderia supor”. Segundo a nota técnica publicada na página do IPAM, “se a seca não explica as queimadas atuais, a retomada da derrubada da floresta faz isso. O fogo é normalmente usado para limpar o terreno depois do desmatamento, e a relação entre os dois fatores é positiva em uma análise entre os focos de calor e o registo de derrubada feito pelo Sistema de Alertas de Desmatamento (SAD)”. O levantamento do instituto aponta ainda que os dez municípios amazónicos que mais registaram focos de incêndios foram também os que tiveram maiores taxas de desmatamento na Rondónia, no Roraima, no Pará e no Amazonas.

Por sua vez, o Centro de Pesquisas Espaciais do Brasil (INPE) detetou 72.843 incêndios neste ano. O número de queimadas aumentou 82%. Mas os dados apresentados pelo INPE foram questionados por Jair Bolsonaro que mandou exonerar o diretor do instituto e decidiu lançar um concurso para escolher outra empresa para monitorar diariamente o desmatamento via satélite.

Bolsonaro “irresponsável”

Marina Silva, ex-ministra do Ambiente, afirma que o governo “é irresponsável”. A ex-candidata presidencial denunciou no Twitter que a “Amazónia está em chamas” e contestou o Ministro do Meio Ambiente que “fala em fake news e sensacionalismo”. Na rede social, contestou ainda Bolsonaro: “O presidente diz que ONGs podem estar por trás disso. A falta de compromisso com a verdade é uma patologia crônica. Essa postura irresponsável só agrava a emergência ambiental no Brasil”.

A Amazônia está em chamas. O Ministro do Meio Ambiente fala em fake news e sensacionalismo. O presidente diz que ONGs podem estar por trás disso. A falta de compromisso com a verdade é uma patologia crônica. Essa postura irresponsável só agrava a emergência ambiental no Brasil. — Marina Silva (@MarinaSilva) August 21, 2019

Já Gleisi Hoffmann, líder do PT, denunciou que, em 2014, "o Brasil era reconhecido pela ONU como referência mundial na proteção das florestas" e que "sob o governo Bolsonaro, em julho de 2019, o desmatamento avançou 278%". A opositora tratou ainda Bolsonaro por "capitão motoserra".

Em 2014, o Brasil era reconhecido pela ONU como referência mundial na proteção das florestas. Sob o governo Bolsonaro, em julho de 2019, o desmatamento avançou 278%. Os resultados da política ambiental do "capitão motoserra" são catastróficos #PrayforAmazonas — Gleisi Lula Hoffmann (@gleisi) August 21, 2019

Vigília quinta-feira em Lisboa pela Amazónia

A ação vai ter lugar amanhã, às 22h, na Praça dos Restauradores, em Lisboa, e pretende chamar a atenção para o que está a acontecer na Amazónia. Ao Contacto, uma das responsáveis pela iniciativa explicou que a Amazónia "é património de todos nós e o que se está a passar é uma catástrofe mundial, um ecocídio fruto da ganância dos criadores de gado e da industria madeireira. Tem havido um silêncio ensurdecedor sobre este assunto e o mundo assiste quieto às políticas pouco ambientalistas, portanto, queremos chamar a atenção para tal". Sandra Barbosa pertence à Ecoo Roots, uma associação sem fins lucrativos que promove o ativismo direcionado para a causa animal e ambiental, e explicou que estão "a ultimar uma carta aberta para ser entregue na Embaixada do Brasil e na Assembleia da República". Para já, de acordo com a ativista, está confirmada a presença de várias organizações ambientais.

