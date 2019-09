Presidente brasileiro defendeu o golpe militar liderado por Pinochet, em 1973, no Chile, que levou à detenção, tortura e morte na prisão do pai de Michelle Bachelet, também ex-presidente chilena.

Mundo 4 min.

Bolsonaro ataca Alta-Comissária da ONU e defende ditadura de Pinochet

Bruno AMARAL DE CARVALHO Presidente brasileiro defendeu o golpe militar liderado por Pinochet, em 1973, no Chile, que levou à detenção, tortura e morte na prisão do pai de Michelle Bachelet, também ex-presidente chilena.

O presidente brasileiro tinha sido um dos líderes mundiais a aplaudir o relatório assinado pela Alta-Comissária da ONU para os Direitos Humanos sobre a situação na Venezuela. De acordo com a Lusa, Jair Bolsonaro reagiu agora de forma intempestiva à análise crítica de Michelle Bachelet ao que se passa atualmente no Brasil.

Em jeito de balanço da gestão do cargo que ocupa na ONU, há um ano, a Alta-Comissária foi dura. "Entre janeiro e junho de 2019, apenas no Rio de Janeiro e São Paulo, fomos informados de que 1.291 pessoas foram mortas pela polícia, um aumento de 12% e 17% [respetivamente] em relação ao mesmo período do ano passado", disse Bachelet. A responsável acrescentou que a maioria das vítimas eram habitantes das favelas e negros num contexto de "aumento acentuado da violência da polícia" e dos "discursos que legitimam execuções extrajudiciais e a ausência de responsabilização". Ora, esse é precisamente o discurso de Bolsonaro, que defende a letalidade da polícia para combater o crime e já disse publicamente que um agente da polícia que mata um criminoso, qualquer que seja a circunstância, deveria receber uma condecoração ao invés de ser investigado. Num registo muito crítico, Bachelet, também ex-presidente chilena, considerou que há um "estreitamento do espaço democrático" no Brasil. "Nos últimos meses, vimos um encolhimento do espaço cívico e democrático, caracterizado por ataques contra defensores dos direitos humanos, restrições ao trabalho da sociedade civil [no Brasil]", afirmou.

Depois de atacar publicamente Emmanuel Macron, no mês passado, durante a cimeira do G7, insinuando que o presidente francês teria inveja de Bolsonaro por ter uma primeira dama mais nova e mais bonita, a figura mais importante do Estado brasileiro apontou agora as baterias contra a memória familiar de Michelle Bachelet.

A uma semana do aniversário da data em que o ditador Augusto Pinochet liderou um golpe que provocou milhares de mortos, presos e um regime totalitário que começou em 1973 e só acabou em 1990, Bolsonaro atacou Alberto Bachelet. O pai de Michelle Bachelet, que era general da Força Aérea chilena, opôs-se ao golpe militar e acabou preso e torturado, morrendo na prisão em 1974.

“Michelle Bachelet, seguindo a linha do Macron em se intrometer nos assuntos internos e na soberania brasileira, investe contra o Brasil na agenda de direitos humanos (de bandidos), atacando nossos valorosos policiais civis e militares”, escreveu o presidente no Facebook como legenda a uma foto em que aparece a representante da ONU ao lado das ex-presidentes Dilma Rousseff e Cristina Kirshner. “Diz ainda que o Brasil perde espaço democrático, mas se esquece de que seu país só não é uma Cuba graças aos que tiveram a coragem de dar um basta à esquerda em 1973, entre esses comunistas o seu pai brigadeiro à época”, acrescentou Jair Bolsonaro que mantém como imagem de capa no seu perfil o lema do tempo da ditadura “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”.

À saída do Palácio da Alvorada, na manhã de quarta-feira, o presidente brasileiro voltou a criticar Bachelet e a atacar o seu pai. “Senhora Bachelet, se não fosse o pessoal do Pinochet derrotar a esquerda em 1973, entre eles o teu pai, hoje o Chile seria uma Cuba. Eu acho que não preciso de falar mais nada para ela. Quando tem gente que não tem o que fazer, vai lá para a cadeira de direitos humanos da ONU”, acrescentou.

Duras críticas da esquerda à direita

A verdade é que o período da ditadura chilena é um assunto muito sensível. A ex-presidente chilena também foi presa e torturada por agentes de Pinochet em 1975. De acordo com dados da Justiça daquele país, cerca de 3 mil pessoas continuam desaparecidas e mais 30 mil foram torturadas.

Na tarde de quarta-feira, o atual presidente chileno, Sebastián Piñera, criticou o seu homólogo brasileiro afirmando que não tem a mesma opinião que Bolsonaro. “Não partilho de nenhuma forma a mesma opinião que Bolsonaro no que diz respeito à ex-presidente do Chile e especialmente num tema tão doloroso como a morte do seu pai”, afirmou.

Já a senadora Isabel Allende, filha do ex-presidente Salvador Allende, deposto por Pinochet, considerou as declarações do presidente "perversas". "As declarações de Bolsonaro, citando o pai de Michelle Bachelet, que foi torturado e assassinado pelos seus pares, durante a ditadura militar, geram a nossa total indignação. A perversa alusão ao general Bachelet revela inteiramente quem (Bolsonaro) é. O Brasil não merece este presidente porque ele só mostra o quanto é miserável", disse a senadora.

Issa Kort, deputada do partido de direita UDI, afirmou que "as declarações do presidente brasileiro Jair Bolsonaro são lamentáveis. Nós sempre defendemos que as batalhas políticas se ganham com argumentos, com ideias e não com ataques".

Através do Twitter, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também criticou Bolsonaro: “não cansa de vomitar ignorância e envergonhar o Brasil perante o mundo. Minha solidariedade à presidenta Michelle Bachelet e ao povo chileno, que hoje tiveram a memória de seus mortos e desaparecidos violentadas por este senhor".

Bolsonaro não cansa de vomitar ignorância e envergonhar o Brasil perante o mundo. Minha solidariedade à presidenta Michelle Bachelet (@mbachelet) e ao povo chileno, que hoje tiveram a memória de seus mortos e desaparecidos violentadas por este senhor. #RecadoDoLula — Lula (@LulaOficial) 4 de setembro de 2019





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.