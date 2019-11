"Leonardo DiCaprio, você está colaborando com as queimadas na Amazônia", disse o Presidente do Brasil num vídeo em direto no Facebook.

Bolsonaro acusa Leonardo DiCaprio pelos incêndios na Amazónia

"Leonardo DiCaprio, você está colaborando com as queimadas na Amazônia", disse o Presidente do Brasil num vídeo em direto no Facebook.

A primeira pedra foi atirada por Eduardo Bolsonaro, deputado e filho do Presidente brasileiro. Na sequência das prisões de vários líderes de organizações não governamentais do Pará, entretanto libertados por falta de provas, Eduardo acusou o ator norte-americano de financiar os incêndios que continuam a consumir a maior floresta mundial.

Jair Bolsonaro fez questão de dizer que concorda com a acusação. Num vídeo em direto no Facebook não só voltou a apontar o dedo às ONGs como acusou Leonardo DiCaprio, nomeado Mensageiro da Paz pela ONU pela defesa do ambiente, de financiar e fazer doações aos ativistas "contra o Brasil".

"Uma ONG ali pagou 70 mil reais por uma foto fabricada de queimada", disse. "O que é mais fácil? 'Toca' fogo no mato. Tira foto, filma, manda para a ONG, a ONG divulga, entra em contato com o Leonardo DiCaprio e o Leonardo DiCaprio doa 500 mil reais para essa ONG. Leonardo DiCaprio, você está colaborando com as queimadas na Amazónia", disse o chefe de Estado no vídeo visto por milhões de pessoas.

Já antes, o filho Eduardo Bolsonaro usou as redes sociais para dizer o mesmo. Acusou Dicaprio de doar "300 mil reais para a ONG que tocou fogo na Amazónia". Em causa a WWF-Brasil que já veio negar todas as acusações.

Leonardo DiCaprio doou USD 300.000 para a ONG que tocou fogo na Amazônia, a ONG @WWF pagou R$ 70.000 pelas fotos da floresta em chamas.



Macron e Madonna foram mais espertos, só pegaram na internet umas fotos tiradas décadas atrás de alguma floresta pegando fogo e postaram mesmo. pic.twitter.com/8bPF6jrjPV — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) 28 November 2019

Entretanto, os quatro membros das ONG's alvo da Operação Fogo Sairé, deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Pará, na quarta-feira, foram libertados menos de 24 horas depois.

Amazônia Viva! Grito de guerra e de paz! Brigadistas comemoram a libertação! pic.twitter.com/g6nHy3Kty7 — Airton Faleiro (@FaleiroAirton) 29 November 2019

O Ministério Público Federal pediu acesso à investigação e determinou a libertação por não existirem quaisquer provas das acusações.

Sobre o caso ocorrido em Santarém, determinei a substituição da presidência do inquérito para que tudo seja esclarecido da forma mais rápida e transparente possível. O diretor da Delegacia Especializada em Meio Ambiente, Waldir Freire, estará à frente das investigações. pic.twitter.com/Vg3tLyF5j0 — Helder Barbalho (@helderbarbalho) 28 November 2019

O governardor do Estado, Helder Barbalho, ordenou a substituição do delegado responsável. Num vídeo divulgado no Twitter diz que o "caso requer atenção, requer toda transparência necessária. Ninguém está acima da lei, mas ao mesmo tempo também ninguém pode ser vítima de prejulgamento ou ter seu direito à defesa cerceado".