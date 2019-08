Pelas 10h, Paris recuava 0,11%, Frankfurt caía 0,21%, Madrid perdia 0,20%, Milão 0,19% e Lisboa descia 0,19%, com o EuroStoxx 600 a descer 0,26% para 370,34 pontos.

Bolsas europeias em queda por causa de tensões comerciais

As bolsas europeias estão hoje a negociar no vermelho, tendo por pano de fundo a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, a debilidade da economia germânica e a situação na Itália.

Pelas 09:00 (hora de Lisboa), Paris recuava 0,11%, Frankfurt caía 0,21%, Madrid perdia 0,20%, Milão 0,19% e Lisboa descia 0,19%, com o EuroStoxx 600 a descer 0,26% para 370,34 pontos.

No dia em que a praça de Londres está encerrada por ser feriado (‘Summer Holiday’), os investidores vão reagir, segundo os analistas, às posições do Presidente norte-americano, Donald Trump, apresentadas na sexta-feira, sendo que estão a denotar uma maior aversão às ações mais voláteis e com maior risco.

As tensões sobre a escalada da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China continuam a preocupar os investidores, bem como a situação na Itália, além de aguardarem pela divulgação do índice germânico IFO, pois estão apreensivos em relação à evolução da maior economia da Europa e ao abrandamento da economia global, salientaram os analistas.

Os investidores estarão também atentos à evolução do setor automóvel, que é um dos setores que lideram a atividade manufatureira na Alemanha e poderá influenciar a entrada da economia germânica numa fase de recessão técnica se tiver um outro trimestre consecutivo de contração.

O euro, por seu turno, transacionava-se a cair para 1,112 dólares nos principais mercados europeus.

As praças asiáticas fecharam em baixa, como o Nikkei japonês a recuar 2,17%, o Hang Seng a perder 2,94%, depois de Wall Street também ter fechado em queda na sexta-feira, com recuos 2,37% no caso do Dow Jones Industrial e de 3,15% no Nasdaq.

O barril de Brent, que serve de referência na Europa, vendia-se a 59,25 dólares, menos 0,13% do que no fecho da sessão de sexta-feira.

Lusa

