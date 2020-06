O Gabinete do Provedor de Justiça da Bolívia condenou "a falta de ética e de responsabilidade" do programa televisivo "No mentirás", do canal PAT, que transmitiu ao vivo a morte de um homem que sofria de covid-19.

Bolívia. Transmissão ao vivo da morte de paciente de coronavírus gera polémica

O Gabinete do Provedor de Justiça da Bolívia condenou "a falta de ética e de responsabilidade" do programa televisivo "No mentirás", do canal PAT, que transmitiu ao vivo a morte de um homem que sofria de covid-19.

As polémicas imagens mostraram, durante mais de meia hora, a agonia de um homem não identificado que sofria de paragem cardiorrespiratória enquanto os médicos tentavam reanimá-lo sem sucesso num hospital de Santa Cruz.



O programa justificou a transmissão com a necessidade de denunciar a alegada negligência que sofrem os profissionais de saúde por parte das autoridades do país mas a decisão está a sofrer a rejeição de vários setores da sociedade boliviana.

"Estas imagens não podem ser consideradas como informação útil para a sociedade", afirmou a Provedora de Justiça, Nadia Cruz, que advertiu que "para além de transgredir direitos constitucionais e legais, prejudica a sensibilidade dos telespetadores como um todo".

Condenamos la falta de ética del programa No Mentirás por la #TransmisiónEnVivo del fallecimiento de un paciente con #COVID19. pic.twitter.com/ddCmQJn21D — Defensoría Bolivia (@DPBoliviaOf) June 18, 2020

Entretanto, vários profissionais do jornalismo boliviano manifestaram também a sua repulsa pelas redes sociais. A editora Fabiola Chambi, do Los Tiempos de Cochabamba, expressou num tweet que a transmissão das imagens controversas "não é apenas uma falta de respeito e de humanidade, é uma baixeza e uma ação que deve ser sancionada".

No es solo una falta de respeto y humanidad es una bajeza y una acción que debe ser sancionada.

Para que quede claro: transmitir en vivo por televisión la muerte de una persona por #COVID19 es alimentar el morbo, el show, el rating, todo eso y más, pero NO ES PERIODISMO. — Fabiola Chambi (@fabiolachambi) June 18, 2020

A jornalista María Silvia Trigo, do El Deber de Santa Cruz, também criticou o conteúdo do programa "No mentirás". "Que falta de respeito para com a família, para com os mortos. Perdemos muitas coisas com este vírus, incluindo a empatia", afirmou através do Twitter.

Un programa de televisión en #Bolivia acaba de transmitir en vivo la muerte de un paciente de coronavirus al que los médicos no lograron reanimar.



Qué falta de respeto por la familia, por el muerto. Perdimos muchas cosas con este virus, también la empatía. — Maria Silvia Trigo (@MariaSTrigo) June 18, 2020

O Gabinete do Provedor de Justiça também exortou as associações de jornalistas a gerar um "processo de reflexão" para evitar que este tipo de eventos se repita.

