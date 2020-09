A menos de um mês das presidenciais, o candidato do Movimento ao Socialismo (MAS) arrisca ser eleito logo à primeira volta. A hipótese está a abalar a oposição. A Presidente interina do país, Jeanine Áñez renunciou inclusivamente à candidatura.

Bolívia. Partido de Evo Morales lidera sondagens

Se as presidenciais bolivianas tivessem decorrido este fim-de-semana, Luis Acre seria eleito com maioria absoluta, de acordo com as sondagens divulgadas nos últimos dias. O candidato do Movimento ao Socialismo (MAS), partido do derrubado Evo Morales, cumpre para já dois requisitos essenciais. Assim, além de reunir mais de 40% das intenções de voto, o progressista supera o segundo colocado por mais de dez pontos percentuais, neste caso o ex-presidente Carlos Mesa.

A hipótese fez tremer a oposição que, desde novembro com a destituição de Evo Morales, luta por uma reforma social e económica do país, capaz de romper com a reforma agrária e com a nacionalização dos setores chave da economia boliviana. Confrontada com a maioria do MAS nas sondagens, a Presidente interina, Jeanine Áñez retirou-se da corrida eleitoral "para que o voto não seja dividido entre vários candidatos e, em decorrência dessa divisão, o MAS acabe vencedor".

Desgastada pela gestão da pandemia, seja em termos de saúde ou da economia, a mulher que tomou posso com a bíblia em punho aparecia em quarto lugar no estudo de opinião. É, de resto, uma das personalidades políticas mais rejeitadas pela população.

Efeito zero

De qualquer forma, a saída de cena de Áñez pode deixar tudo como está. Citados pelo El País, vários analistas políticos consideram que a desistência pode ajudar a dissipar ainda mais os votos nos partidos apoiados pela oligarquia nacional.

Assim, em vez de beneficiar Carlos Mesa, o eleitorado da autoproclamada pode aumentar a margem de votos ao terceiro colocado, neste caso, Luis Fernando Camacho, líder dos protestos que antecederam à queda de Morales e favorito em Santa Cruz, o departamento onde a interina concentrava mais intenções de voto.

O MAS também se pronunciou. “Esta ação atende a um acordo de políticos contra a vontade das pessoas. Cheira a negócios. Cheira a [busca de] impunidade para os responsáveis pela compra com superfaturamento e para os responsáveis pelos massacres de novembro”, denunciou o porta-voz Sebastián Michel.

