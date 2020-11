Depois do triunfo presidencial do seu candidato, o ex-presidente boliviano regressou ao seu país onde encabeça uma caravana que vai atravessar toda a Bolívia.

Bolívia. Mar de gente recebe Evo Morales um ano depois de ter partido para o exílio

São impressionantes as imagens aéreas da receção ao ex-presidente boliviano Evo Morales que regressou na quarta-feira à cidade de Chimoré, o local exacto de onde tinha deixado o país andino um ano antes num avião da Força Aérea Mexicana.

Impresionante vista aérea del acto de Evo en #Chimoré. Había mucha más gente detrás y a lo largo de varios kilómetros por donde se movilizaron miles desde la madrugada.



Depois do golpe de Estado que o forçou a partir para o exílio no México e depois na Argentina, provavelmente poucos pensariam que um ano depois os governantes então expulsos estariam de regresso. Com a maioria absoluta alcançada por Luis Arce, candidato do Movimento ao Socialismo apoiado por Evo Morales, os eleitores bolivianos deram uma forte demonstração de rejeição do golpe militar que impôs um governo de direita durante quase um ano.

Nesta cidade do departamento de Cochabamba, localizada no centro do país, uma autêntica maré humana com mais de 100 mil pessoas aguardavam a chegada do primeiro líder indígena a ocupar a Presidência da Bolívia (2010-2019).

"Há um ano deixámos o aeroporto de Chimoré e dissemos que voltaríamos milhões. Aqui estamos nós, milhões", escreveu Evo no Twitter quando chegou ao evento massivo.

Imagens transmitidas em redes sociais dão conta da impressionante multidão de apoiantes que receberam Evo Morales, que foi acompanhado pelo seu antigo vice-presidente Alvaro García Linera, pelos atuais chefes do Senado e da Câmara dos Deputados, Andrónico Rodríguez e Freddy Mamani e pelos líderes sindicais do Trópico de Cochabamba.

Após atravessar a fronteira argentina na segunda-feira, acompanhado pelo Presidente argentino Alberto Fernández, Evo Morales encabeça uma caravana que vai atravessar várias cidades e aldeias. Durante o seu discurso, Evo Morales agradeceu ao povo boliviano pelo triunfo, um ano após o seu exílio forçado.

