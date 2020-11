Embora não haja feridos, porta-voz do partido de Luis Arce denuncia falta de proteção das autoridades.

Bolívia. Luis Arce, presidente eleito, sai ileso de atentado

Bruno Amaral de Carvalho

Foi na noite de quinta-feira que um grupo de pessoas terá feito rebentar dinamite na sede de campanha do Movimento ao Socialismo (MAS) onde se encontrava Luis Arce, eleito presidente com maioria absoluta em outubro, quase um ano depois de um golpe de Estado contra Evo Morales, do mesmo partido.

No momento em que se ouviu a detonação, vários dirigentes estavam reunidos no edifício. A denúncia foi feita por Sebastian Michel, porta-voz do MAS, à Pagina Siete, que informou que não há registo de feridos e que lamentou o facto de as autoridades responsáveis pela segurança não estejam a fornecer a proteção necessária.

"Não vimos qualquer declaração do ministro do Governo, Arturo Murillo, sobre o assunto, pelo que sentimos que estamos à mercê de nós próprios, totalmente desprotegidos e ninguém nos dá a garantia necessária para a segurança", acrescentou, de acordo com a Pagina Siete.

A situação é tanto mais preocupante quando a 28 de outubro um atentado tirou a vida a Orlando Gutiérrez, secretário executivo da Federação Sindical de Trabalhadores Mineiros da Bolívia, e um dos principais apoiantes de Luis Arce.

"Expresso o meu profundo pesar pela partida física do irmão Carlos Orlando Gutiérrez Luna. Grande dirigente mineiro que sempre defendeu os interesses do povo boliviano. A minha solidariedade com a família neste difícil momento, acompanhamo-la na sua dor”, escreveu então Arce no Twitter.



