No espaço de seis meses, dois aviões do modelo Max 8 da Boeing caíram, provocando a morte de 346 pessoas. Companhia indonésia cancelou a compra de 49 aparelhos do mesmo modelo.

Mundo 6 min.

Boeing: Aviões que caíram não tinham sistema de aviso que era vendido como extra

No espaço de seis meses, dois aviões do modelo Max 8 da Boeing caíram, provocando a morte de 346 pessoas. Companhia indonésia cancelou a compra de 49 aparelhos do mesmo modelo.

Os dois aviões do modelo Boeing Max 8 que caíram no espaço de seis meses, não estavam equipados com o sistema de alarme que alertava os pilotos para falhas no sistema automático de estabilização de voo (MCAS, na sigla em inglês) dos aparelhos. Mais ainda, a Boeing vendia este sistema de alarme como extra. Suspeita-se que o o MCAS esteja na origem dos dois acidentes com o modelo Max, um em outubro de 2019 na Indonésia e outro este mês na Etiópia, o que a confirmar-se poderá trazer avultados prejuízos económicos e de reputação à empresa.

Entretanto a empresa já anunciou que vai equipar todos os aparelhos Max com este sistema de alarme, que passa a partir de agora a ser uma ferramenta base nas aeronaves. De acordo com uma fonte anónima citada pela agência de notícias France Press (AFP), a fabricante vai propor estar medida às autoridades norte-americanas e às companhias aéreas durante os próximos dias.

Companhias como a American Airlines ou a Southwest optaram por comprar os aparelhos com o alarme "extra". Contactadas pela AFP, tanto a Boeing como a FAA recusaram-se a comentar.



O sistema de alarme luminoso em causa é ativado sempre que há informação errónea transmitida pelos sensores AOA (angle of attack, em inglês) ao MCAS. O MCAS mede o ângulo de ataque e faz com que o nariz do avião fique inclinado para baixo de forma a retomar a velocidade e evitar o risco de uma queda fatal.

Na sequência destes incidentes, a Boeing não atravessa, naturalmente uma boa fase com os seus principais clientes: as companhias aéreas. Esta sexta-feira, a companhia aérea indonésia Garuda cancelou a compra de 49 aeronaves do modelo Max8. No sentido contrário, a Ryanair mantém a encomenda de 135 aviões Boeing Max 8.

Na semana passada a norueguesa anunciou também que vai pedir uma indemnização à Boeing para compensar pelos prejuízos financeiros, após ter suspendido os voos das suas aeronaves.

De acordo com a AFP, a Agência Federal de Aviação norte-americana (FAA, em inglês) terá dado um prazo máximo - abril - para proceder às atualizações nos aparelhos Max 8, considerando a situação "prioritária". Nos últimos dias foi aberta uma investigação criminal ao desenvolvimento do modelo da Boeing, ao mesmo tempo que foi aberta uma auditoria exigida pelo Departamento dos Transportes norte-americano.

MCAS poderá ter estado na origem da queda dos dois aviões

Apesar de ainda se aguardar os resultados finais das investigações do avião da Ethiopian Airlines e da Lion Air, as autoridades etíopes, canadianas e americanas suspeitam que há várias semelhanças entre ambos os acidentes.



No caso do avião da Lion Air, que caiu em outubro de 2018, as primeiras investigações apontam para uma falha em um dos dois sensores AOA. Apesar de ter falhado, o AOA continuou a transmitir erradamente informação ao sistema MCAS. Ao mesmo tempo, suspeita-se que a tripulação do Max 8 da companhia indonésia não saberia que o MCAS teriade ser desativado de forma a poderem retomar o controlo manual do aparelho.

Um dos defeitos do MCAS é o de que em casos de emergência toma automaticamente conta dos controlos do aparelho não permitindo o controlo manual da aeronave pelos pilotos mesmo que estejam a dar indicações contrárias às dadas pelo MCAS.

Apesar da FAA não ter considerado que o sistema de alerta fosse imprescindível nos aparelhos, vários especialistas ouvidos pela AFP consideram que deveria ser a "norma" e criticam o comportamento da Boeing. "Instrumentos como os sinais de alerta luminosos deviam ser a normal porque é importante para os pilotos saber quando os sistemas estão em conflito entre si", considera Scott Hamilton, especialista na Leeham Company. "Houve obviamente um excesso de confiança na transição do modelo 737NG para o Max, a Boeing subestimou as mudanças que eram necessárias (...) subestimou os clientes [companhias aéreas] que queriam poupar dinheiro em todos os níveis operacionais", acrescenta.

Hamilton considera mesmo que o preço do sistema não seria tão caro quanto isso e que a empresa só quis ganhar dinheiro ao torná-lo um "extra".

O que é o MCAS, sistema de estabilização de voo?

As conclusões preliminares ao acidente da Lion Air, com o Max 8, indiciaram um mau funcionamento do sistema de estabilização de voo, o Sistema de Aumento das Características de Manobra (MCAS, em inglês) criado para impedir a paragem da aeronave. O MCAS foi projetado especificamente para os aparelhos 737 Max para lidar com motores maiores e mais pesados ​​do que a geração anterior. Visto que os motores mais eficientes alteram as propriedades aerodinâmicas dos aparelhos, que poderiam por exemplo causar que o "nariz" do avião fique apontado para cima em certas condições durante o voo manual, o MCAS foi criado exatamente para colmatar estas falhas. De acordo com a fabricante de aviões o MCAS não tem influência no avião em condições normais de voo, entrando apenas em ação em "situações anormais". Exemplos de situações anormais poderão ser viragens bruscas ou após a descolagem em que o avião atinge uma velocidade mais baixa. Desta forma, os sensores do aparelho 'comunicam' ao MCAS para manter o nariz da aeronave apontado para baixo, em caso iminente de perigo de paragem dos motores. Isto é feito através dos estabilizadores horizontais localizados na cauda do avião que são ativados pelo software de controlador de voo da aeronave. De acordo com o software de gravação de voo, os pilotos da Lion Flight tiveram dificuldades em controlar o aparelho devido à ativação do MCAS que manteve o "nariz" do avião virado para baixo após a descolagem. Já num voo anterior no mesmo modelo, outros pilotos tinham reportado dificuldades em controlar este sistema de automático mas acabaram por conseguir fazê-lo com sucesso. Logo após a queda do voo da Lion Air, a Boeing foi criticada por não ter informado ou mesmo formado adequadamente os pilotos sobre o funcionamento do MCAS. Como consequência, a empresa enviou um boletim informativo às companhias aéreas detentoras deste modelo de aeronave sobre como suspender o MCAS e pretende rever as formações dos pilotos destes aparelhos, no que respeita ao mesmo sistema. Segundo a empresa, o modelo Max teve o maior número de vendas em pouco tempo, com mais de 5 mil encomendas de cerca de 100 clientes.





Contacto/AFP



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.