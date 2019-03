Avião é do mesmo modelo dos dois aparelhos que se despenharam nos últimos seis meses, um na Etiópia e outro na Indonésia.

Boeing 737 Max aterra de emergência nos EUA

Avião é do mesmo modelo dos dois aparelhos que se despenharam nos últimos seis meses, um na Etiópia e outro na Indonésia.

Um Boeing 737 Max da companhia Southwest fez ontem à tarde uma aterragem de emergência em Orlando, nos EUA, devido a um problema no motor. A informação foi divulgada pela Agência Federal de Aviação norte-americana (FAA, na sigla em inglês). O aparelho fazia o percurso Orlando (Florida)-Victorville (Califórnia) e teve de regressar ao aeroporto de destino. "A aterragem decorreu de forma segura", informaram as autoridades.

A Southwest explicou que o problema no motor se manifestou pouco depois de o avião ter descolado. Já foi, entretanto, aberta uma investigação ao sucedido pela FAA.

Recentemente, a FAA acabou por ceder à interdição levantada por mais de 60 países do voo dos aparelhos Max para fins comerciais da fabricante Boeing, após dois acidentes com o modelo Max 8, um em março de 2019, na Etiópia e outro na Indonésia, em outubro de 2018. No entanto, mantém a permissão para os voos de carga da gama Max.

No espaço de seis meses, dois aviões do modelo Max 8 da Boeing caíram, provocando a morte de 346 pessoas. Um, o da Lion Airm, caiu em outubro de 2018 na Indonésia; o outro aparelho, da Ethiopian Airlines, caiu em março deste ano. As primeiras investigações apontam para semelhanças nos dois acidentes, nomeadamente uma falha no sistema automático de estabilização de voo, (MCAS, na sigla em inglês).

Ao mesmo tempo, foi descoberto que a fabricante dos modelos Max vendia um sistema de aviso que alertava os pilotos para falhas no MCAS como extra. O sistema não estava incluído nas dois aeronaves que caíram, o que gerou novas críticas à empresa por dar prioridade aos lucros em detrimento da segurança. A notícia levou mesmo a companhia aérea indonésia Garuda a cancelar a compra de 49 aeronaves do modelo Max 8.

Contacto/AFP

