O Presidente eleito dos EUA, Joe Biden, congratulou-se hoje com a decisão de Donald Trump de não comparecer na cerimónia da sua tomada de posse, que ocorre no dia 20 de janeiro.

"Boa decisão". Joe Biden satisfeito com ausência de Trump na tomada de posse

“É uma boa decisão”, afirmou o democrata, citado pela AFP, acrescentando que o vice-Presidente, Mike Pence, será “bem-vindo”.

O Congresso ratificou na quinta-feira a vitória de Biden nas eleições presidenciais de novembro, na última etapa antes de ser empossado em 20 de janeiro.

EUA. Trump anuncia que não assistirá à tomada de posse de Biden O presidente cessante declarou hoje que não comparecerá a 20 de janeiro à cerimónia, quebrando uma tradição protocolar.

O vice-Presidente, o republicano Mike Pence, validou o voto de 306 grandes eleitores a favor do democrata contra 232 para o republicano Donald Trump, no final de uma sessão das duas câmaras, marcada pela invasão de apoiantes do Presidente cessante.



