'Boa ação'. Alemão encontra mochila com 16 mil euros em dinheiro e entrega-a à polícia

Indivíduo nem aceitou a recompensa de quase 500 euros por ser Natal. A polícia de Krefeld conta como tudo aconteceu na noite da véspera de Natal.

“As boas ações de Natal existem mesmo”. É assim que a polícia de Krefeld, perto da cidade de Dusseldorf começa a notícia da entrega à polícia de uma mochila perdida num parque.



Até nem seria razão para notícia senão fosse o fato da referida mochila conter no seu interior, “vários presentes e 16 mil euros em notas!”, conta a polícia na página do Facebook.

O benfeitor de 51 anos, que a encontrou, perdida junto a uma árvore no centro de Krefeld abriu-a para procurar a identificação do seu proprietário. Era véspera de Natal, cerca das 23h50 quando o homem descobriu que o achado continha uma fortuna em notas.

“Honesto, este homem informou os nossos colegas que notificaram o proprietário de 63 anos e entregaram a mochila com todo o seu conteúdo. Incrível, não foi?” questiona a polícia.

Além de que o transeunte que encontrou a mochila “recusou também a recompensa pelo achado porque era Natal”, adiantaram estes agentes policiais.

Como indica a RTL na Alemanha, quem devolver um objeto encontrado pode receber uma recompensa com base no valor do mesmo. O site fez as contas e o homem teria direito a receber 490 euros de recompensa. Mas por ser Natal, não aceitou.

E porque razão o proprietário da mochila andava com 16 mil euros em notas? Porque se “sentia mais seguro” contou um porta-voz da polícia de Krefeld realçando que a situação “incomum”.

