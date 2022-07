É a segunda vez que Vladimir Putin sai da Rússia desde o começo da guerra.

Bloqueio do Mar Negro. Putin encontra-se no Irão com Erdogan

Telma MIGUEL É a segunda vez que Vladimir Putin sai da Rússia desde o começo da guerra. A reunião em Teerão com o presidente iraniano Ebrahim Raisi e com o turco Erdogan serve para discutir além da situação dos cereais na Ucrânia, o acordo nuclear iraniano e o futuro da Síria. A Rússia e o Irão a caminho de serem "uma fortaleza unida".

Os líderes dos três países deverão encontrar-se também em reuniões bilaterais, sendo que que o turco Recep Tayyip Erdogan tem sido o árbitro (mandato pelos países do G7) para alcançar entre Kiev e Moscovo um meio de retirar os cereais bloqueados nos portos do Mar Negro pela marinha russa.



Erdogan chegou a dizer há uma semana que estava para breve a saída do impasse e a retirada de 22 milhões de toneladas de cereais que estão a provocar a fome em África e em países do Médio Oriente.

Joe Biden também visitou recentemente o Golfo Pérsico e inclusivamente forçou uma amizade com o outrora considerado Estado pária da Arábia Saudita, tendo ainda trocado um muito comentado "cumprimento com o punho" (o 'fist bump' que no pós-covid substitui o aperto de mão) com o príncipe Mohammed bin Salman, acusado de envolvimento no assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. A luta desesperada por novos acordos de compra de petróleo – que não o russo – tem criado nas últimas semanas muitas amizades improváveis. Incluindo esta aproximação de Washington á Arábia Saudita e a União Europeia a países como o Azerbeijão e outros Estados fundamentalistas.

Durante esta terça, os três líderes vão continuar as conversações no âmbito do Astana Process, um processo criado pelos três países para resolver as suas diferenças sobre o futuro da Síria, onde, segundo relata a edição desta terça-feira do jornal inglês Guardian, "todos têm forças militares presentes, mas interesses conflituantes".

O presidente turco irá além disso tentar persuadir Putin – como já se comprometeu a fazer – a levantar o bloqueio naval aos grandes portos do Mar Negro para permitir o embarque de cereais e fertilizantes necessários para evitar uma fome em massa que já se está a desenhar no Corno de África e Médio Oriente. Mas, ainda segundo o Guardian, Putin ainda não garantiu que iria discutir a questão com o presidente turco. E também, segundo muitos diplomatas, nunca se sabe o que vale a sua palavra.

A responsabilidade da Turquia no tráfego do Mar Negro

A Turquia tem, no âmbito das suas responsabilidades como membro da NATO, e de acordo com a Convenção de Montreux celebrada em 1936, a vigilância do tráfego naval no Mar Negro. E na última reunião dos G7, em junho, na Alemanha, foi pedido a Erdogan que fizesse a ponte entre Kiev e Moscovo para encontrar uma solução.

O Presidente turco é dos poucos políticos dos países da NATO que ainda tem alguma capacidade de diálogo com Putin. A proposta que tem sido apresentada a Putin, é de que a marinha turca assegura que não são transportadas armas nos navios contentores de cereais e, por seu turno, a Rússia garante que define rotas não minadas e não ataca os navios de carga.

É possível que a Rússia, a Ucrânia, a Turquia e a ONU assinem ainda esta semana um acordo sobre a exportação de cereais na sequência de novas conversações em Istambul, onde deverá ser instalado um centro de coordenação. Também o responsável pela diplomacia da UE, Josep Borrell, disse na segunda-feira que é possível que haja um acordo ainda esta semana para desbloquear os portos ucranianos.

"Fortaleza unida". Putin a aliar-se ao Irão

Citado pelo Guardian, o embaixador russo em Teerão, Levan Dzhagaryan, disse que o Irão e a Rússia são agora "uma fortaleza unida". Uma expressão criativa que recorda o termo criado por George W. Bush, o famoso 'eixo do mal', quando se referiu em 2002 à confluência de interesses do Irão, Iraque e Coreia do Norte para atacar o ocidente no início da chamada 'Guerra ao Terror' conduzida pelos EUA.



Putin poderá, assim, proveitar a viagem ao Irão como uma visita de estudo. O Irão tem "uma longa experiência a contornar as sanções impostas pelos EUA", como refere o Guardian, e o ditador russo poderá explorar uma aliança com Ebrahim Raisi para derrotar as medidas que o ocidente continua a atirar contra a Federação Russa. A União Europeia está em processo de aprovar medidas para tornar os seis pacotes de sanções mais difíceis de "furar" e prepara também um sétimo pacote que inclui a proibição de importação de ouro e mais indivíduos banidos à lista já com mais de 800 personalidades.

A Rússia também poderá negociar a compra de drones militares ao Irão.

