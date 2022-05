Acusado por Kiev de "alta traição", o blogger ucraniano pró-russo Anatoli Chariï, famoso no seu país, foi detido na quarta-feira no nordeste de Espanha, disse a polícia esta quinta-feira.

Guerra na Ucrânia

Blogger ucraniano pró-russo detido em Espanha

AFP Acusado por Kiev de "alta traição", o blogger ucraniano pró-russo Anatoli Chariï, famoso no seu país, foi detido na quarta-feira no nordeste de Espanha, disse a polícia esta quinta-feira.

"Ele [Anatoli Chariï] foi preso ontem [quarta-feira, na província de] Tarragona por agentes da polícia nacional com base num mandado de captura internacional", disseram fontes policiais à AFP.

Chariï foi ouvido esta quinta-feira em Madrid por um juiz de instrução do Tribunal Nacional, encarregado dos procedimentos de extradição, e foi "libertado provisoriamente", mas com medidas de controlo judicial, disse o tribunal.

O blogger está proibido de sair de Espanha, o seu passaporte foi retirado e terá de se apresentar a um tribunal duas vezes por mês.

As autoridades ucranianas, que descrevem Chariï como um "propagandista", procuram a sua extradição por "crimes de alta traição e incitação ao ódio", de acordo com o Tribunal Nacional.

Anatoli Chariï tem quase três milhões de assinantes na sua conta no YouTube e também tem um site de notícias chamado sharij.net.

O blogger começou a sua carreira como jornalista de investigação na Ucrânia, tendo sido alvo de ameaças. Em julho de 2011, o seu carro em Kiev foi alvejado por agressores desconhecidos.

Deixou então a Ucrânia em 2012 por medo de processos legais, que denuncia como tendo sido forjados.

O asilo político que lhe foi concedido em 2012 na Lituânia foi revogado em 2021.

A partir de 2014, Anatoli Chariï tornou-se cada vez mais pró-russo e crítico do movimento Euromaïdan, que levou um governo pró-ocidental ao poder em Kiev, e da guerra contra os separatistas pró-russos na região de Donbass, que começou no mesmo ano.

Em 2019, Chariï criou um partido político com o seu nome, o "Partido de Chariï", que obteve 2,2% dos votos nas eleições parlamentares. Sem membros no parlamento, o seu partido ganhou, no entanto, posições em várias autarquias no ano seguinte.

O seu partido foi banido pelo Conselho de Segurança ucraniano em março, juntamente com outros partidos considerados pró-russos, na sequência da invasão russa da Ucrânia.

