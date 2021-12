Objetivo é aumentar a “capacidade de atuar de forma autónoma”, mas mantendo uma cooperação estreita com a NATO, de acordo com conclusões adotadas na quinta-feira pelos líderes dos 27.

Mundo 3 min.

Cimeira europeia

Bloco europeu compromete-se a assumir maior responsabilidade pela sua Defesa

Lusa Objetivo é aumentar a “capacidade de atuar de forma autónoma”, mas mantendo uma cooperação estreita com a NATO, de acordo com conclusões adotadas na quinta-feira pelos líderes dos 27.

A União Europeia “vai assumir maior responsabilidade pela sua própria defesa e segurança”, aumentando a sua “capacidade de atuar de forma autónoma”, mas mantendo uma cooperação estreita com a NATO, de acordo com conclusões adotadas na quinta-feira pelos líderes dos 27.

“Face à crescente instabilidade global, à crescente concorrência estratégica e às complexas ameaças à segurança, a UE assumirá maior responsabilidade pela sua própria segurança e defesa, prosseguirá uma linha de ação estratégica e aumentará a sua capacidade de agir de forma autónoma”, lê-se nas conclusões na quinta-feira aprovadas em Bruxelas pelos chefes de Estado e de Governo da UE.

Apontando que “a UE promoverá os seus interesses e valores, reforçará a sua resiliência e prontidão para enfrentar eficazmente as ameaças e desafios à segurança, e continuará a trabalhar em prol da paz e segurança globais”, os líderes pedem que prossiga o trabalho com vista à adoção, em março de 2022, da «Bússola Estratégica», o novo documento orientador da União em matéria de política de segurança e defesa, cujo primeiro esboço foi apresentado no mês passado pelo Alto Representante Josep Borrell aos 27.

Não há concorrência com a Aliança Atlântica

Os líderes fazem questão de sublinhar a ideia – insistentemente transmitida por Borrell e muitos Estados-membros, incluindo Portugal - de que o reforço da autonomia estratégica da UE em matéria de Defesa não é de alguma forma concorrente da Aliança Atlântica, devendo antes ser entendida como um reforço da própria NATO.

“A UE está empenhada em cooperar estreitamente com a NATO, no pleno respeito pelos princípios estabelecidos nos Tratados e pelos acordados pelo Conselho Europeu. Uma Defesa europeia mais forte e mais capaz contribuirá positivamente para a segurança global e transatlântica e é complementar da NATO, que continua a ser, para os Estados que dela são membros, o fundamento da sua defesa coletiva”, lê-se nas conclusões adotadas.

O Conselho Europeu diz apoiar “o fortalecimento da parceria estratégica UE-NATO” e aguardar “com expectativa a terceira declaração conjunta sobre a cooperação UE-NATO”, que “deverá ser preparada de forma inclusiva, abordar novas ameaças e desafios, e incluir, como áreas de cooperação reforçada, resiliência, ameaças ciber e híbridas, alterações climáticas e segurança, espaço, e tecnologias emergentes e disruptivas”.

Tema volta a debate com a adoção da "Bússola Estratégica", em março

Por fim, os líderes apontam que voltarão a este tema no Conselho Europeu de março próximo, momento em que está prevista a adoção da "Bússola Estratégica".

Há um mês, em 16 de novembro, Borrell adiantou que o primeiro esboço da "bússola estratégica" foi bem acolhido pelos Estados-membros, e prosseguem as negociações para a adoção da versão final em março.

O Alto Representante explicou na ocasião que a «bússola» compreende quatro grandes dimensões, ao nível da ação, segurança, investimento e parcerias.

Bielorrússia como exemplo do recurso a táticas híbridas

Relativamente à ação, comentou que “a UE precisa de ser capaz de agir mais rapidamente, de forma mais robusta e decisiva em respostas a crises”, razão pela qual propõe a criação de uma capacidade europeia de intervenção rápida constituída por um número de militares a determinar em função de cada missão, mas que pode rondar os 5.000 militares.

A nível de segurança, defendeu a criação de uma "caixa de ferramentas híbridas" para “garantir uma resposta mais ajustada e coordenada” ao novo ambiente estratégico, no qual, assinalou, é cada vez mais difícil distinguir entre os conceitos clássicos de “paz” e “guerra”, já que “há agora muitos cinzentos entre o branco e o negro”, com ameaças com recurso a táticas híbridas, como é o caso do que está a suceder atualmente na fronteira da Bielorrússia.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.