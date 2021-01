Apontado como percursor do "aumento da consciência global e da consciência sobre a injustiça racial", o movimento criado em 2003 foi indicado por um deputado norueguês.

“Black Lives Matter” indicado para o Nobel da Paz

Apontado como percursor do "aumento da consciência global e da consciência sobre a injustiça racial", o movimento criado em 2003 foi indicado por um deputado norueguês.

Pelo papel que tem desempenhado na agitação das mentalidades, o "Black Lives Matter" - em português, "Vidas Negras importam" - vai passar pelo crivo do júri que anualmente atribuiu o prémio Nobel da Paz. Nascido e criado nos Estados Unidos, em 2013, o movimento foi indicado por um deputado socialista da Noruega.

Na fundamentação, Petter Eide faz uma ode ao fim da desigualdade e aos avanços que, por todo o mundo, levantaram multidões contra o racismo, destacando a "grande conquista no aumento da consciência global e da consciência sobre a injustiça racial".

Expressão global

Apesar do trabalho desenvolvido nos últimos oito anos, o movimento teve expressão em todo o globo, depois da morte "filmada" do afro-americano George Floyd no ano passado, asfixiado por um polícia. Precisamente pela dimensão planetária, e por considerar que "isto nunca foi feito", o socialista destaca a "capacidade de mobilizar pessoas de todos os grupos da sociedade, não apenas da comunidade afro-americana, não apenas de oprimidos".

Numa síntese, Eide considera que o movimento é a "força global mais sólida contra o racismo" . Caso seja a escolhida pelo júri diz que a condecoração "enviará uma mensagem poderosa de que a paz é baseada na igualdade, solidariedade e direitos humanos".

Pró paz

Sobre o alegado carácter violento do "Vidas Negras Importam" acrescenta que "os estudos têm mostrado que a maioria das manifestações foram pacíficas". Espectador atento do mundo, ainda escreve: "claro que houve incidentes, mas a maioria dos mesmos foram provocados pela atuação da polícia e pelos contra-manifestantes".

De facto, as conclusões do Projeto de Localização de Conflitos Armados e Dados de Eventos evidenciam que 93% das manifestações associadas ao "Black Lives Matter" não provocaram danos graves em pessoas ou propriedades.

Regras

As indicações para o Nobel da Paz podem ser submetidas por qualquer político, desde que esteja a exercer funções.

Para tal, têm de escrever um texto com duas mil palavras, onde explicam as razões da escolha de determinada personalidade, instituição ou movimento.

O prazo das submissões termina a 1 de fevereiro, depois o Comité do Nobel terá de reduzir a lista. O vencedor será escolhido em outubro. Além do movimento norte-americano, também os Escuteiros foram indicados.



