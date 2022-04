Marta Albertini, descendente de Leo Tolstoi, acolheu uma família de ucranianas na sua casa na Suíça. Um gesto "institivo" numa "Europa que nunca mais será a mesma".

Mundo 4 2 min.

Guerra na Ucrânia

Bisneta de escritor russo Tolstoi acolhe família de refugiadas ucranianas

AFP Marta Albertini, descendente de Leo Tolstoi, acolheu uma família de ucranianas na sua casa na Suíça. Um gesto "institivo" numa "Europa que nunca mais será a mesma".

Sob o olhar de um retrato do bisavô Leo Tolstoi, um dos maiores escritores russos de sempre, Marta Albertini, 84 anos, recebe Anastasia Sheludko na sua casa na Suíça.

A invasão da Ucrânia foi um "choque" diz à AFP, levando-a a querer fazer alguma coisa. "Foi instintivo", explica Marta, enquanto mostra o apartamento que cedue a Anastasia e à sua mãe na aldeia de Lens, não muito longe da estância de luxo de Crans-Montana.

Marta retirou algumas fotografias de família das paredes do chalé mas deixou um grande retrato do autor de "Guerra e Paz" e "Anna Karenina". Ele teria dito para si próprio: "Que horror, a que chegámos?", acredita a bisneta. Tolstoi, que viveu a Guerra da Crimeia e o cerco de Sevastopol, no início da década de 1850, "foi um pacifista", garante.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

4 AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. AFP AFP AFP AFP

Albertini, que no ano passado publicou um livro sobre as mulheres da família Tolstoi, garante que a família partilha da mesma indignação por esta guerra. Por isso mesmo, escreveram a Vladimir Putin. "Porque somos contra os horrores que foram perpetrados, eles invadiram um país inocente que só quer manter as suas fronteiras", diz, embora imagine que o presidente russo "deve ter olhado para a carta e atirado para o caixote do lixo".

Ainda assim, "foi necessário" dizer algo, porque "a Europa nunca mais será a mesma", acredita.

"Às vezes sinto-me como se estivesse a sonhar"

Ao seu lado, a ucraniana Anastasia ainda não assimilou tudo o que aconteceu desde 24 de fevereiro. "Às vezes sinto-me como se estivesse a sonhar".

A jovem de 24 anos chegou com a mãe às montanhas suíças a 13 de março, mais de uma semana após ter fugido da cidade ucraniana de Mikolayv, no sul da Ucrânia, que tem sido alvo de fortes bombardeamentos por parte das forças russas.

As duas estão entre os cerca de 23.000 ucranianos que foram acolhidos na Suíça, dos mais de 4,2 milhões que fugiram do país desde a invasão russa.

Marta estava lá quando chegaram ao país, juntamente com outra família que entretanto se mudo. A jovem começa, aos poucos, a reconstruir a vida e vai para a universidade em Sierre, não muito longe de Lens. Desistiu de estudar para ser tradutora e "aqui estou eu outra vez, uma aspirante a informática", diz, entre risos.

Mas logo o semblante volta a ficar carregado quando lembra a rotina "pacífica e normal" que tinha antes de 24 de fevereiro. Até que "uma manhã acorda-se e o seu aeroporto foi bombardeado às 5 da manhã e a vida nunca mais será a mesma".

Passou 10 dias abrigada numa cave antes de fugir, deixando o irmão mais velho e os avós para trás. Quando chegou à Suíça sentiu um alívio e "o acolhimento foi muito caloroso". Agora, "é um dia de cada vez".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.