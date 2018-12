A Conferência Geral de Pesos e Medidas (CGPM) vai introduzir uma nova norma internacional, segundo a qual um quilograma deixará de pesar realmente um quilograma.

Bilhete. O insustentável peso do vazio

Gaston CARRE A Conferência Geral de Pesos e Medidas (CGPM) vai introduzir uma nova norma internacional, segundo a qual um quilograma deixará de pesar realmente um quilograma.

Eu achava que coisas tão consideráveis se decidiam nas altas instâncias, mesmo muito altas, no céu dos grandes absolutos, mas eis que a medida se decide nesta “CGPM”, espécie de oficina onde se ajeitam aos nossos valores e referências. Que decidiu a oficina? Isto: “Em Versalhes, por uma decisão histórica, os representantes de 60 países aprovaram uma redefinição do Sistema Internacional de Unidades, modificando nomeadamente a definição do quilograma”, anunciou. Até agora, um quilograma era definido como igual à massa do “grande K”, um cilindro de platina conservado desde 1889 na Oficina de Pesos e Medidas, em Sèvres. Tudo porque um físico psicorígido se apercebeu que a massa deste protótipo varia ligeiramente em relação às cópias realizadas na mesma época. Esta massa varia de um iota, um poucochinho, mas os psicorígidos, que não brincam com um poucochinho, decidiram que para fixar “a massa do protótipo”, a partir de 20 de maio de 2019 o quilograma será definido com base na “constante de Planck”, uma unidade da física quântica.

Anunciaram-nos inúmeras vezes a morte da poesia, mas o seu fim está agora datado com precisão: será no dia 20 de maio de 2019, quando eu, no mercado, pedir à vendedora de legumes duas constantes de Planck de batata doce. Perante a sua expressão consternada, explicar-lhe-ei, à vendedora, que infelizmente nada dura, que o grande K morreu e que mesmo o Eterno não passa de uma salada.

Porque o que é preciso perceber neste caso, pesado golpe na nossa dignidade, é que o “quilo” não passava de uma convenção. Arbitrária. Eu acreditava que um quilo era um quilo. Um absoluto, pois, um intangível, uma categoria Kantiana do entendimento. Eu vivia numa realidade devidamente ponderada, onde um boxer de 44 kg é um peso-pluma, um camião um peso-pesado e uma mulher de 120 uma gorda. Eis-me desenganado. Decidiram assim, a olho, que o quilo era o peso desta coisa em platina, como poderiam ter dito que eram as obras completas de Proust na Pléiade, ou dez volumes de Camel sem filtro. Nada é imanente, tudo é convencionado, não há Natureza, apenas Normas, num universo privado de marcos objetivos. Maio de 68 decretou “Nem Deus, nem Metro” [1], agora é a própria medida que é contestada.

Ora, se tudo é arbitrário, nada é necessário, e se tudo é contingente, nada é grave. Filosoficamente, esta constatação é “heavy”, como dizem os fãs dos Motörhead, mas de um ponto de vista metafísico é absolutamente dramático, porque na ausência de gravidade o Ser termina a flutuar sem peso, como Armstrong na lua, que teve de ser ancorado à nave Apollo para evitar uma deriva na Abstração, uma excursão que poderia durar muito tempo. E se a gravidade é abolida, é a nossa humanidade que descola – há quem pretenda que o ser humano perde 121 gramas no instante da sua morte, e alguns consideram que é o peso da alma, mas se esta não passa de uma hipótese, que sobra da alma se a grama não é certa?

Isaac Newton disse isto: “Deus criou todas as coisas por números, pesos e medidas”. Ora, se podemos desfazer o que Deus fez, se mesmo o quilo pode ser remendado, então Deus deixa de encher as medidas [2].

[1] Jogo de palavras com “Ni Dieu, ni Maître” (“Nem Deus, nem Mestre”) e “mètre” (metro).

[2] No original, “ne fait plus le poids” (expressão que quer dizer “não está à altura”, “não chega”).

(Tradução: Paula Telo Alves)