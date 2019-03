Será o pó branco uma droga dura? É a questão que se põe perante os esquiadores que sem cessar rolam a mesma bola de neve.

Bilhete. A origem do mundo

Estava em Chamonix, entre a horda de capacetes e bastões que no inverno se abatem sobre as pastagens. Sentado qual troll em cima de um tronco, sobrancelha gelada e pingo no nariz, observava o carrossel dos esquiadores, muitas vezes gente de idade madura, seres racionais que no entanto sobem uma pista e logo a seguir a descem a gritar, sobem e descem, sendo o mais surpreendente a felicidade que parece trazer-lhes esta reincidência. Será o pó branco uma droga dura?

Os seus detratores designam este deslizamento como uma prática masoquista, atenta a encosta que após a volúpia da queda o penitente se compraz em voltar a subir, de esquis às costas e pés cravados, a longa fila no guichet e a Maria que, no instante em que enfim chega a cabine, avisa que o garoto afinal quer mijar. Mas enquanto o masoquismo fornece um gozo concomitante do sofrimento, o esqui traz um prazer diferido, uma felicidade de reparação: jubila-se de abundância após ter sofrido mil incómodos, como o preço do chalet, o transporte dos esquis e seus congestionamentos colaterais, capacetes, bastões e família numerosa, a qual, na cabina do teleférico, descobre que chineses e russos também empurram os seus miúdos.

Mas seja: cantemos juntos a Internacional, nos desportos de inverno todos são iguais se os puderem pagar. As lojas adotam este comunismo sofisticado, com duas a três boutiques a debitar a preço de ouro os fetiches que o povo abastado deseja. É também de uma igualdade etária que se trata: esquia-se dos 7 aos 77 anos, e os veteranos vingam-se na montanha das afrontas que a sua idade lhes inflige na cidade, o avôzinho em "freestyle" chama "palerma" ao jovem que lhe empata a trajetória. É uma igualdade, enfim, mais essencial: comunga-se no odor do leite coalhado e das meias maceradas, em nome de uma rusticidade e uma regressão partilhada, após seis dias todos têm o olhar aquoso e a pele crestada, os traços mongolóides desenhados pela embriaguez da descida e a beatitude da altitude – após seis dias em cima do meu tronco, acreditei estar exilado em Dharamsala.

Certo, Chamonix, apesar dos chineses, não é Lhasa, mas desenrola-se ali um culto assaz próximo da dramaturgia tibetana. O culto chamonixiano, com os seus santos (Frison-Roche), os seus mártires e as suas Escrituras ("Morrer em Chamonix"), os penitentes de tíbia fraturada e os seus salvadores vindos do céu em helicóptero, os seus ritos e os seus interditos, sendo o esqui "fora de pista" o espaço de uma transgressão de grande consumo, numa época em que o desconhecido está balizado por GPS, em que a escapada "solitária" é filmada em webcam para se propagar no Instagram.

De que forma se pode perceber estes fervores, questionava-me eu no meu tronco? Como explicar que os praticantes de esqui, à semelhança de Sísifo, rolem sem cessar a sua bola de neve? Não é preciso ter estudado Freud para perceber que os nossos devotos se entregam ao simulacro de uma renascença ad libitum: rebocado por cabo, o esquiador é puxado para a matriz original, escalando o cume em fato hermético, chegando lá acima solta-se e desliza gritando uh-uh. À chegada, focinho no algodão, emerge com o ar atordoado do vitelo expulso prematuramente, e entrega-se então ao que todo o recém-nascido gostaria de realizar naquele instante: voltar depressa para cima, o primeiro do cordão no regresso às neves eternas.

(Tradução de Paula Telo Alves)