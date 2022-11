O caso é visto como uma vingança do Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, contra o vencedor do Prémio Nobel da Paz em 2022.

Direitos Humanos

Prémio Nobel da Paz bielorusso enfrenta até 12 anos de prisão

O ativista dos direitos humanos bielorrusso, Ales Beliatski, um dos vencedores do Prémio Nobel da Paz 2022, enfrenta até 12 anos de prisão num caso de "contrabando" de dinheiro, disse segunda-feira a ONG Viasna a que pertence.

Ales Beliatski, detido desde julho de 2021 na Bielorrússia, é arguido no caso juntamente com dois outros colaboradores presos e um terceiro no exílio, segundo a Viasna. "Enfrentam entre 7 a 12 anos de prisão", lê-se numa declaração da organização.

Vingança?

Beliatski e os seus associados são acusados de contrabandear "uma grande quantidade de dinheiro através da fronteira bielorrussa num grupo organizado" e de "financiar ações coletivas que minam gravemente a ordem pública". Segundo Viasna, ainda não foi fixada uma data de julgamento.

O caso é amplamente visto como uma vingança do Presidente da Bielorrússia Alexander Lukashenko, que está no poder desde 1994 e é um aliado de Moscovo. No seu Governo, Lukashenko reprimiu qualquer forma de crítica, especialmente desde um movimento massivo des protestos pós-eleitorais no verão de 2020.

Em 2022, o Comité do Nobel atribuiu o Prémio Nobel da Paz 2022 a Bialiatski da Bielorrússia, à organização russa de direitos humanos 'Memorial' e à organização ucraniana de direitos humanos 'Center for Civil Liberties'.



