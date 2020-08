Depois dos violentos protestos contra a reeleição de Alexander Lukashenko, o presidente bielorrusso acusou a Polónia, o Reino Unido e a República Checa de estarem por trás das manifestações e prometeu que não vai permitir um golpe como o da Ucrânia em 2014.

Bielorrússia. Lukashenko acusa governos estrangeiros de interferência

Depois dos violentos protestos contra a reeleição de Alexander Lukashenko, o presidente bielorrusso acusou a Polónia, o Reino Unido e a República Checa de estarem por trás das manifestações e prometeu que não vai permitir um golpe como o da Ucrânia em 2014.

Os violentos protestos em toda a Bielorrússia após as eleições presidenciais de domingo terão sido dirigidos a partir do estrangeiro, afirmou Alexander Lukashenko, que também culpou os países estrangeiros por problemas de ligação à internet.



O presidente bielorrusso reeleito acrescentou ainda que os serviços de inteligência intercetaram chamadas telefónicas da Polónia, Reino Unido e República Checa no dia das eleições e que desligar a internet no país não foi iniciativa do governo.

Sobre os protestos, cita a agência noticiosa estatal BelTA que Lukashenko prometeu não permitir um golpe ao estilo de Maidan, numa referência à queda do governo ucraniano em 2014, exortando os manifestantes à calma.

As autoridades terão garantido o “controlo da situação” na Bielorrússia, onde manifestações não autorizadas foram violentamente dispersas após uma eleição presidencial muito tensa que decorreu no domingo, indicou a agência noticiosa estatal BelTA.

“A polícia tem o controlo da situação em relação às ações de massas não autorizadas”, indicou a agência na rede Telegram, ao citar o Ministério do Interior.

Em Minsk, a capital, as forças policiais recorreram a granadas antimotim face a milhares de manifestantes que protestavam contra o aguardado anúncio da vitória do Presidente Alexander Lukashenko no escrutínio.

