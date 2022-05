Lei pode ser aplicada a ativistas e membros da oposição que estão detidos sob essa acusação, denunciam ONGs.

Pena de morte

Bielorrússia introduz a pena de morte para "tentativa de ato de terrorismo"

A Bielorrússia introduziu a pena de morte por planeamento de atentado ou "tentativa de um ato de terrorismo", de acordo com um decreto promulgado, esta quarta-feira, e citado por agências russas, acusações que visam muitos ativistas da oposição, incluindo a sua líder exilada, refere a AFP.

"O Presidente da Bielorrússia Alexander Lukashenko assinou a lei que prevê a possibilidade da pena de morte por tentativa de ato de terrorismo", de acordo com a agência Ria Novosti, enquanto que até agora apenas aqueles que cometeram tal ato eram passíveis de execução.

De acordo com a agência Interfax, o texto observa que nenhuma "preparação ou tentativa" de um crime é punível com a morte, exceto para aqueles qualificados como "terroristas".

Desde o vasto movimento de protesto de 2020 contra a reeleição de Lukashenko, no poder desde 1994, muitos opositores têm sido acusados e presos com base na alegação de tentativa ou preparação de atos de terrorismo. Em março de 2021, o Ministério Público bielorrusso anunciou que a líder da oposição Svetlana Tikhanovskaya, que foi forçada ao exílio em 2020 pela repressão do protesto, estava ela própria a ser investigada pela "preparação de um ato de terrorismo organizado", de acordo com a agência estatal bielorrussa Belta.

Desde as eleições presidenciais de 2020, em que Tikhanovskaya reuniu um apoio popular surpreendente, mobilizando enormes multidões para denunciar um voto manipulado pelo Sr. Lukashenko, as autoridades apertaram consideravelmente o seu controlo, prendendo centenas de pessoas e forçando muitos líderes e manifestantes da oposição ao exílio.

Muitas figuras da oposição foram condenadas a longas penas de prisão, e os meios de comunicação social independentes e as ONG foram proibidos e rotulados como extremistas.

Um novo julgamento de 12 ativistas da oposição começou esta quarta-feira na cidade de Grodno e o seu alegado líder, Nikolai Avtukhovich, é acusado de "terrorismo" de preparação de ato de "terrorismo" em grupo organizado, denuncia a ONG de direitos humanos Viasna, que tem vários membros e o seu líder detidos na prisão. Segundo a fonte, os investigadores acusam o grupo de atear fogo a um carro e à casa de um polícia, e de, posteriormente, fazer explodir o carro de outro.

A Bielorrússia, antiga república soviética aliada à Rússia, é o último país da Europa ainda a aplicar a pena de morte. O país, que realiza várias execuções todos os anos, mata a tiro os seus prisioneiros condenados.



