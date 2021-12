A Bielorrússia e a Rússia vão realizar exercícios militares conjuntos perto da fronteira com a Ucrânia ao longo dos próximos dois meses, anunciou o Presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko.

Mundo 2 min.

Tensão na fronteira

Bielorrússia anuncia exercícios militares com a Rússia

Lusa A Bielorrússia e a Rússia vão realizar exercícios militares conjuntos perto da fronteira com a Ucrânia ao longo dos próximos dois meses, anunciou o Presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko.

Numa entrevista à agência noticiosa oficial russa RIA Novosti, Lukashenko explicou que os exercícios terão lugar em duas fases. "Acordámos com o Presidente [Vladimir) Putin que, num futuro próximo, deveríamos realizar exercícios juntos na fronteira sul, na fronteira bielorrusso-ucraniana", disse Lukashenko, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

Lukashenko disse que os exercícios deverão realizar-se "em duas fases ao longo dos próximos dois meses", começando no inverno. "Está tudo pronto", acrescentou. Anteriormente, o Ministério da Defesa bielorrusso denunciou um aumento da atividade militar ucraniana na fronteira com a Bielorrússia.

A Ucrânia enviou recentemente 8.500 elementos das forças de segurança para a fronteira bielorrussa para evitar uma situação semelhante à que ocorreu na fronteira da Bielorrússia com a Polónia, onde se concentraram cerca de 2.000 migrantes para tentar entrar na União Europeia (UE).

A UE acusou Lukashenko de desencadear uma "guerra híbrida" ao enviar um grande número de imigrantes indocumentados para as suas fronteiras. A Ucrânia receia que, no caso de um ataque russo, Moscovo utilize o território bielorrusso para invadir o país.

A tensão na região tem aumentado nas últimas semanas, com os países ocidentais a alertarem para a concentração de mais de 90.000 soldados russos na fronteira ucraniana.

Presidente da Bielorrússia anuncia apoio a Moscovo em caso de guerra com o Ocidente Minsk tem planeadas um conjunto de medidas a médio prazo para reforçar a defesa da sua fronteira sul, junto à Ucrânia.

Lukashenko já disse que se juntará à Rússia se houver um conflito deste país com a Ucrânia. O líder bielorrusso também admitiu à RIA Novosti que poderá enviar mais 5.000 soldados para "cobrir o Sul", ou seja, a zona junto à Ucrânia, que se juntarão aos 65.000 efetivos que as Forças Armadas da Bielorrússia já têm na região.

Numa altura de crescente tensão entre Kiev e Moscovo, o exército da Ucrânia anunciou que um soldado ucraniano foi morto na linha da frente em confrontos com separatistas pró-russos no leste do país. A morte eleva para 61 o número de soldados ucranianos mortos desde o início do ano naquela região, num conflito que já provocou 13.000 mortos desde 2014.

O incidente ocorreu na quarta-feira, e o exército ucraniano acusou os separatistas de terem disparado contra as suas posições com lança-granadas e metralhadoras de grande calibre, segundo a agência de notícias France-Presse.

A Ucrânia acusa a Rússia de prestar apoio financeiro e militar aos separatistas no conflito, que eclodiu pouco depois de Moscovo ter anexado a Crimeia, em 2014.

A Rússia nega as acusações, bem como a intenção de invadir a Ucrânia, um receio manifestado por Kiev e pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla em inglês). Moscovo, por seu lado, acusa a Ucrânia de ser uma ameaça para a Rússia e a NATO de se querer expandir até às suas fronteiras.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.