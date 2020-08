Svetlana Tikhanovskaya garante que os resultados das presidenciais foram falsificados e pede solidariedade no dia em que a UE se reune em cimeira extraordinária para discutir a situação do país.

Bielorrúsia. Líder da oposição pede à UE que rejeite a vitória de Lukashenko

Svetlana Tikhanovskaya garante que os resultados das presidenciais foram falsificados e pede solidariedade no dia em que a UE se reune em cimeira extraordinária para discutir a situação do país.

Horas antes do arranque da cimeira extraordinária da UE para discutir a crispação que anda nas ruas da Bielorrúsia, a líder da oposição Svetlana Tikhanovskaya pediu aos representantes dos estados membros que rejeitem os resultados das eleições presidenciais que deram a vitória a Alexander Lukashenko a 9 de agosto, com 80% dos votos.

"Peço que não reconheçam estas eleições fraudulentas. Lukashenko perdeu toda a legitimidade aos olhos de nossa nação e do mundo", disse Tikhanovskaya em inglês num vídeo enviado ao Conselho da Europa e publicado no YouTube. "As eleições de 9 de agosto não foram justas nem transparentes. Os resultados foram falsificados. As pessoas, que foram defender os seus votos nas ruas das suas cidades por toda a Bielorrússia, foram brutalmente espancadas, presas e torturadas pelo regime que se apega desesperadamente ao poder", continuou.

Refugiada desde 11 de agosto na Lituânia, Svetlana Tikhanovskaya, cujo marido foi preso após candidatar-se às eleições presidenciais que culminaram no sexto mandato do atual chefe de Estado , referiu-se também no vídeo à formação pela oposição de um "Conselho de Transição" que pretende "facilitar a transição pacífica do poder através do diálogo". Fez saber ainda que vai pedir "novas eleições presidenciais justas e democráticas sob supervisão internacional".

Cimeira Europeia

Depois de impôr sanções contra as autoridades bielorrussas que consideram ter participado naquilo que chamam de "repressão e fraude eleitoral", a UE debate esta quarta-feira a situação do país, mergulhado em manifestações há praticamente duas semanas.

Convocada pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, a cimeira extraordinária realiza-se por videoconferência, fruto da pandemia que continua a impôr medidas e restrições de segurança.

Ainda antes de Svetlana Tikhanovskaya ter apelado à solidariedade europeia, já Charles Michel sublinhava que "o povo da Bielorrússia tem o direito de decidir sobre o seu futuro e eleger livremente o seu líder".

Lukashenko rejeita mediação estrangeira

Citado pela AFP, a 15 de agosto, o Presidente da Bielorrúsia acusa a oposição de querer promover um golpe de estado no país, nomeadamente através da criação do "conselho nacional", proposto pela Letónia, Lituânia e Polónia com vista à realização de novas eleições.

"Sem querer ofender os líderes dessas repúblicas, gostaria de lhes dizer para cuidarem dos seus próprios assuntos", disse o bielorrusso, rejeitando qualquer mediação estrangeira no país.



com Agências

