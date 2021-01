Obama cedeu aos protestos ambientalistas e cancelou o projeto em 2012, Trump retomou o plano e agora Joe Biden pode pôr um fim ao pipeline.

Biden pode cancelar oleoduto da discórdia que liga Estados Unidos ao Canadá

O Presidente eleito dos EUA Joe Biden pretende cancelar a licença para o oleoduto Keystone XL, emitida pelo seu antecessor, Donald Trump, diz a CBC canadiana.

De acordo com esta televisão, "rescindir a licença do oleoduto Keystone XL" estará numa lista de ações executivas que Biden levará a cabo no dia 20 de janeiro, o seu primeiro dia na Casa Branca.

A empresa TC Energy Group, que explora o oleoduto, foi contactada pela Reuters, mas não teceu qualquer comentário.

O projecto Keystone XL de 9 mil milhões de dólares prevê a criação de um oleoduto desde a cidade canadiana de Hardisty, em Alberta, até à aldeia americana de Steele City, no Nebraska.

Foi apresentado em 2008, mas enfrentou fortes protestos de ambientalistas e foi cancelado pelo então Presidente dos EUA Barack Obama em 2012. No entanto, em 2017, Trump aprovou novos planos para retomar a construção, provocando uma nova onda de protestos e batalhas judiciais.

O governo de Alberta concordou no ano passado com investir cerca de 1,5 mil milhões de dólares no projeto. Como resultado, a parte canadiana do oleoduto está em construção há vários meses com cerca de 1.000 trabalhadores no sudeste da região.

Se for concluído, o oleoduto de 1.897 quilómetros, anunciado pela primeira vez em 2005, transportaria 830 mil barris de crude por dia desta região petrolífera canadiana para o Nebraska com uma ligação ao pipeline central que corre em direção às refinarias situadas nos estados da costa do Golfo do México.

