O Presidente eleito que toma esta quarta-feira posse em Washington convidou democratas e republicanos e vai tornar-se no segundo inquilino católico da Casa Branca em toda a história depois de John F. Kennedy.

Biden participa em missa na catedral onde se realizou o funeral de Kennedy

O Presidente eleito que toma esta quarta-feira posse em Washington convidou democratas e republicanos e vai tornar-se no segundo inquilino católico da Casa Branca em toda a história depois de John F. Kennedy.

Do outro lado do Atlântico, em Washigton, ainda é de manhã e o futuro Presidente dos Estados Unidos começou aquele que vai ser o primeiro dia do seu mandato com uma missa na Catedral de S. Mateus, no centro da capital norte-americana.

Enquanto Trump viaja rumo à Florida, Joe Biden despertou na Blair House, uma residência que se localiza em frente à Casa Branca e onde tradicionalmente se recebe os presidentes eleitos na noite antes da investidura. Desta vez, ao contrário do habitual, não foi Donald Trump que fez o convite mas o Departamento de Estado.

A ida à missa nesta catedral não é um gesto casual. Joe Biden será o segundo Presidente católico em toda a história dos Estados Unidos depois de John F. Kennedy. Foi precisamente neste templo a cerimónia do funeral do antigo Presidente depois do seu assassinato. Tanto Biden como Kennedy têm raízes irlandesas.

Para a cerimónia, Joe Biden convidou líderes democratas e republicanos do Congresso.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.