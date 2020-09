O primeiro debate entre os dois candidatos à Casa Branca foi pouco mais que uma troca de insultos, em que o moderador pareceu o mais capaz dos três. Nada parece ter mudado, com o confronto, na corrida presidencial.

Biden manda calar Trump, num debate em que o Presidente apelou aos supremacistas brancos

O jornalista Chris Wallace, uma das vedetas da estação televisiva conservadora Fox News, tinha prometido ser invisível no debate de modo a permitir aos intervenientes, Donald Trump e Joe Biden, brilhar e explicarem aos norte-americanos as suas propostas e diferenças. De boas intenções está o inferno cheio, e logo nos primeiros minutos o moderador teve intervir para tentar, sem sucesso, que o atual Presidente não passasse a noite a interromper as palavras do candidato do Partido Democrata.

"Senhor Presidente, a sua equipa de campanha aceitou que os dois campos tivessem [para cada tema tratado] dois minutos sem interrupções" , disse a certa altura o moderador sem muito sucesso.



Não houve uma única questão em que a discussão não tenha descambado. Antes do quinto minuto, Trump já tinha chamado a Biden um "socialista". Ao décimo minuto, referiu-se à senadora Elizabeth Warren como "Pocahontas" e pegou-se literalmente com o moderador, Chris Wallace. Foi assim durante 90 minutos. A certa altura, enquanto discutia o coronavírus, o republicano insultou Biden: "Disseste a palavra preparado? Não uses essa palavra comigo", disse ele, e terminou, "Joe, não há nada de inteligente em ti. "Oh Deus...", retorquiu Biden.

O primeiro debate que decorreu durante a madrugada do Luxemburgo, na Universidade Case Western Reserve, no estado do Ohio, foi antecedido de uma semana em que o Presidente em exercício insistiu em pôr em causa as capacidades mentais do seu opositor.

Mas os insultos não se ficaram pela preparação e não se ficaram pelo histriónico ocupante da Casa Branca. Biden mandou repetidamente calar Trump, "Importas-te de te calar, homem?" e deixou a frase mais marcante da contenda: "Você é o pior Presidente de sempre da América", o que levou o visado a dezer que "fiz mais em 47 meses do que tu fizeste em 47 anos".

Neste "confronto" não se falou do papel dos EUA no mundo, os temas maiores da contenda foram a economia, alterações climáticas, violência policial e racismo, o combate à pandemia da covid-19 e a integridade do processo eleitoral.

Sobre a aceitação do resultado eleitoral, apenas Biden se comprometeu a aceitar uma derrota nas urnas, tendo Trump voltado a insistir que está em curso uma massiva fraude eleitoral com o voto de correspondência.

O atual Presidente quando foi desafiado a tomar uma posição de distância contra os supremacistas brancos, recusou fazê-lo e acusou os ativistas antifascistas de serem o maior problema de segurança interna do país. Tendo referido-se especificamente a um grupo de supremacistas brancos (Proud Boys) para que estivessem preparados para os tempos que se aproximam, e para a eventualidade de uma alegada fraude eleitoral que o retire da Casa Branca: "Proud Boys recuem e mantenham-se preparados".

Uma declaração que fez as delícias da sua base eleitoral mais extremista. O jornalista do New York Times Mike Baker divulgou algumas da mensagens de reação ao debate das redes internas dos Proud Boys. Estamos a postos, sir”, lê-se numa delas; “Basicamente, Trump disse-nos para irmos espancá-los. Isto deixa-me tão contente”, lê-se noutra mensagem.

The Proud Boys are ecstatic tonight about getting mentioned in the debate tonight.



"Trump basically said to go fuck them up! this makes me so happy," writes one prominent Proud Boy. pic.twitter.com/hYA7yQVAOn — Mike Baker (@ByMikeBaker) September 30, 2020





Um debate pouco esclarecedor

Cidadãos norte-americanos consideraram que o debate entre Donald Trump e Joe Biden não terá aumentado significativamente o apoio para nenhum dos candidatos, não atingindo o principal objetivo da disputa.

O objetivo central dos debates televisivos é que os eleitores indecisos nos Estados Unidos (EUA), que constituem apenas cerca de 5% do eleitorado, mas que são o principal alvo das campanhas, possam formar opiniões mais fortes e apoio a uma das candidaturas.

Para alguns cidadãos que visualizaram o debate em casa, porém, isso não terá acontecido, devido às frequentes interrupções entre os dois oponentes.

“Isto deixará os eleitores indecisos mais confusos ainda, porque ambos estão a agir como crianças”, escreveu Patricia, numa das muitas reuniões virtuais que se organizaram na noite passada, em substituição de eventos presenciais em locais públicos para se ver o debate.

A resposta foi rápida de um outro participante que escreveu: “Dois homens brancos, velhos e privilegiados… o que esperávamos?”.

O especialista em debates David Birdsell, reitor da Escola de assuntos públicos e internacionais da universidade Baruch College, disse durante o debate que “é inédito este nível de desrespeito das regras, por parte de qualquer candidato em qualquer ciclo eleitoral anterior”.

As bases de apoiantes continuam a ser iguais e da mesma dimensão, argumentaram os docentes da mesma universidade Douglas Muzzio e Eric Gadner, que estimou que só Biden terá sido capaz de “marginalmente” aumentar o seu apoio.

O facto de Donald Trump e Joe Biden se interromperem um ao outro foi desprezado por muitos espetadores, alguns descrevendo o debate no final como “uma discussão entre dois adolescentes”.

De opinião um pouco diferente foi Douglas Muzzio, que considerou ter ficado com uma compreensão mais profunda do caráter de cada um dos candidatos e Allison Hahn, que gostou de ver “o que acontece quando a pressão está em cima” de cada um.

Os eventos virtuais organizados por diversas entidades na noite passada consistiram em declarações iniciais dos apresentadores e a transmissão, em partilha de ecrã, do debate, com a caixa de comentários a ficar preenchida.

“Vergonhoso” foi uma palavra repetida em muitas opiniões dos participantes, com Riley, um dos participantes, a questionar “o quão absurdo deve parecer tudo isto à liderança mundial que assiste ao redor do globo”.

Para o professor e autor Don Waisanen “a linha entre a observação de sondagens credíveis e a intimidação dos eleitores é ténue”.

Henry, outro dos participantes, disse que “Biden foi coerente”, uma das características que iam ser mais observadas durante o primeiro debate presidencial, depois de Donald Trump acusar repetidamente que o “sonolento” oponente ia precisar de medicamentos para estar atento.

Douglas Muzzio interveio mais uma vez no diálogo público considerando que “é difícil ser coerente quando estás a ser sempre interrompido” e refletindo que Trump foi “o mais rude e inculto”.

A estudante Deborah lamentou a falta de representatividade nos assuntos discutidos e disse que “foi oferecido aos jovens desta noite um debate pobre”.

Donald Trump e Joe Biden voltam a encontrar-se frente a frente em debates televisivos a 15 e 22 de outubro, antes das eleições nos Estados Unidos marcadas para 03 de novembro.



