Guerra na Europa

Biden “convencido” de que Putin decidiu avançar com invasão "nos próximos dias"

Redação

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse esta sexta-feira estar “convencido” de que o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, decidiu avançar com um ataque à Ucrânia "nos próximos dias", incluindo à capital Kiev, uma cidade com 2,8 milhões de habitantes.

“Estou convencido de que [Putin] tomou a decisão. Temos motivos para acreditar que sim”, referiu o chefe de Estado norte-americano durante uma declaração na Casa Branca, acrescentando que o ataque russo à vizinha Ucrânia poderá ocorrer “nos próximos dias”.

Joe Biden salientou, no entanto, que enquanto não ocorrer uma invasão “a diplomacia é sempre uma possibilidade” e revelou que o chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, vai encontrar-se quinta-feira, na Europa, com o homólogo russo, Sergey Lavrov.

UE pondera impor sanções se Bielorrússia apoiar Moscovo numa invasão a preocupação dos europeus é “o envio de tropas russas para a Bielorrússia”, junto à fronteira com a Ucrânia, lembrando que a forma mais direta da Rússia chegar a Kiev é através do país liderado por Alexandeer Lukashenko.

Concentração de tropas russas é a maior desde a Guerra Fria

A Europa está a ser confrontada com uma presença em massa de militares russos junto à fronteira com a Ucrânia, naquela que é a “maior concentração de forças militares” desde a Guerra Fria, referiu também esta sexta-feira o secretário-geral da NATO.

“É muito mais do que manobras. A Rússia está claramente em posição, sem qualquer outra forma de aviso, de atacar a Ucrânia”, alertou Jens Stoltenberg em declarações ao canal de televisão alemão ZDF.

Os Estados Unidos estimaram que, neste momento, a Rússia tem provavelmente entre 169.000 e 190.000 soldados destacados dentro e junto à fronteira da Ucrânia, incluindo forças separatistas, muito acima dos cerca de 100.000 a 30 de janeiro.

"Não há dúvida de que estamos a testemunhar a maior concentração de forças militares desde o final da Guerra Fria", referiu o responsável da Aliança Atlântica, à margem da Conferência de Segurança de Munique, a importante reunião anual sobre questões de Defesa que arrancou hoje naquela cidade do sul da Alemanha.

O secretário-geral da NATO sublinhou ainda que está a acompanhar de perto o debate ‘quente’, devido às tensões russo-ucranianas, que tem surgido na Suécia e na Finlândia sobre uma possível adesão destes países à NATO.

Situação na região ucraniana do Donbass está “à beira de uma guerra” Nas últimas horas ocorreram graves violações do cessar-fogo estabelecido em 2015, ao abrigo dos Acordos de Minsk, no leste do país. As autoridades norte-americanas e europeias estão em alerta máximo para quaisquer tentativas da Rússia para criar um pretexto para uma invasão da Ucrânia.

UE e EUA em alerta máximo

"Estamos a ouvir com muita atenção o que vem da Suécia e da Finlândia. Ainda não se candidataram à adesão, mas também não querem que a NATO feche a porta caso um dia queiram fazê-lo", apontou.

As autoridades norte-americanas e europeias estão em alerta máximo para quaisquer tentativas da Rússia para criar um pretexto para uma invasão da Ucrânia.

Nas últimas horas ocorreram graves violações do cessar-fogo estabelecido em 2015, ao abrigo dos Acordos de Minsk, no leste do país.

O exército ucraniano e os separatistas têm-se acusado mutuamente de novos ataques no leste do país, tendo as autoridades ucranianas relatado 20 violações do cessar-fogo por separatistas durante a noite, enquanto os rebeldes pró-Rússia referiram ter contabilizado 27 ataques pelo exército ucraniano.

Observadores da Organização para Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) relataram um aumento significativo dos tiroteios, apontando 189 violações de cessar-fogo na região de Donetsk durante quinta-feira, o que representa um crescimento dos ataques em relação ao dia anterior, quando foram contabilizados 24.

As autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk, no Donbass ucraniano, ordenaram esta sexta-feira a retirada em massa de civis para o território russo, alegando receio de um ataque do Exército ucraniano, apesar de Kiev desmentir qualquer intenção bélica.

Rússia anuncia exercícios militares para este sábado Exercícios das forças estratégicas, que incluem o lançamento de mísseis balísticos e de cruzeiro, terão a supervisão do presidente Vladimir Putin.

De acordo com as autoridades de Donetsk, citadas pela agência russa Interfax, mais de 700.000 moradores da região estão a ser deslocados para a Rússia.

O governo ucraniano pediu esta sexta-feira à comunidade internacional a condenação "imediata" das “provocações” da Rússia e dos separatistas pró-russos em Donbass, reiterando que não tem intenções bélicas em Donetsk e Lugansk.

*com agência Lusa

